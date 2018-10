Candidato do PT à Presidência da República, Fernando Haddad saiu vitorioso em apenas quatro das 58 zonas eleitorais da cidade de São Paulo. O ex-prefeito liderou a apuração em três regiões do extremo sul da capital e em uma do extremo leste. Seu concorrente no segundo turno, Jair Bolsonaro (PSL) liderou nas outras 54 zonas, com Haddad fora das três primeiras colocações em sete delas.

Zonas eleitorais com liderança de Fernando Haddad (PT)

Piraporinha – Zona Sul (36,75%)

Grajaú – Zona Sul (36,45%)

Parelheiros – Zona Sul (35,93%)

Cidade Tiradentes – Zona Leste (35,65%)

O quinto melhor resultado do representante de Lula foi em Valo Velho, também na Zona Sul, em que perdeu por apenas 0,22 décimos para o candidato do PSL (33,64% a 33,42%).

Em um cenário oposto, Haddad sequer figura entre os três mais votados em outras sete zonas eleitorais. Em Santo Amaro e Indianópolis, ele amargou um quinto lugar, ficando atrás inclusive de João Amoêdo (Novo) e Geraldo Alckmin (PSDB).

Zonas Eleitorais com piores resultados para Fernando Haddad:

Jardim Paulista (6,72%)

Indianópolis (6,88%)

Santana (7,63%)

Santo Amaro (7,85%)

Saúde (7,91%)

Tatuapé (9,01%)

Pinheiros (10,66%)

No maior colégio eleitoral do país, com mais de 9 milhões de eleitores, Jair Bolsonaro ficou no mínimo na segunda posição em todas as zonas eleitorais da capital.

Confira a lista completa dos três primeiros colocados em cada Zona Eleitoral da capital:

Perus

Jair Bolsonaro 39,42%

Fernando Haddad 28,41%

Ciro Gomes 13,92%

Jaraguá

Jair Bolsonaro 42,99%

Fernando Haddad 22,90%

Ciro Gomes 14,53%

Pirituba

Jair Bolsonaro 49,80%

Ciro Gomes 15,32%

Fernando Haddad 12,52%

Nossa Senhora do Ó

Jair Bolsonaro 47,77%

Ciro Gomes 15,49%

Fernando Haddad 14,58%

Brasilândia

Jair Bolsonaro 40,38%

Fernando Haddad 26,29%

Ciro Gomes 13,52%

Casa Verde

Jair Bolsonaro 48,59%

Ciro Gomes 14,61%

Fernando Haddad 13,92%

Lauzane Paulista

Jair Bolsonaro 48,13%

Fernando Haddad 15,37%

Ciro Gomes 14,85%

Santana

Bolsonaro 55,22%

Ciro Gomes 14,92%

Alckmin 9,72%

Tucuruvi

Jair Bolsonaro 51,02%

Fernando Haddad 14,15%

Ciro Gomes 14%

Jaçanã

Jair Bolsonaro 49,16%

Fernando Haddad 15,54%

Ciro Gomes 14,13%

Vila Sabrina

Jair Bolsonaro 51,73%

Ciro Gomes 14,07%

Fernando Haddad 13,19%

Vila Maria

Jair Bolsonaro 52,36%

Fernando Haddad 13,76%

Ciro Gomes 13,34%

Lapa

Jair Bolsonaro 49,41%

Ciro 16,19%

Haddad 10,39%

Perdizes

Jair Bolsonaro 44,16%

Ciro Gomes 20,44%

Fernando Haddad 12,13%

Santa Ifigênia

Jair Bolsonaro 45,30%

Fernando Haddad 20,35%

Ciro Gomes 15,76%

Vila Formosa

Jair Bolsonaro 54,54%

Ciro Gomes 13,28%

Haddad 10,01%

Tatuapé

Jair Bolsonaro 54,89%

Ciro 14,03%

Alckmin 9,51%

Vila Matilde

Jair Bolsonaro 50,84%

Ciro Gomes 14,55%

Haddad 13,91%

Penha de França

Bolsonaro 52,1%

Ciro Gomes 14,9%

Haddad 11,2%

Cangaíba

Bolsonaro 48,45%

Haddad 15,45%

Ciro 15,36%

Ponte Rasa

Bolsonaro 47,93%

Haddad 16,28%

Ciro 14,92%

Ermelino Matarazzo

Bolsonaro 45,22%

Haddad 21,85%

Ciro 14,06%

Vila Jacuí

Bolsonaro 44,64%

Haddad 23,81%

Ciro 13,43%

Itaquera

Bolsonaro 45,17%

Haddad 19,86%

Ciro 14,93%

São Miguel Paulista

Bolsonaro 45,56%

Haddad 20,98%

Ciro 14,65%

Jardim Helena

Bolsonaro 42,06%

Haddad 27,66%

Ciro 13,22%

Itaim Paulista

Bolsonaro 42,37%

Fernando Haddad 27,16%

Ciro Gomes 13,34%

Guaianases

Jair 39,31%

Haddad 30,24%

Ciro 13,61%

Cidade Tiradentes

Fernando Haddad 35,65%

Jair Bolsonaro 33,69%

Ciro Gomes 14,21%

Conjunto José Bonifácio

Bolsonaro 41,2%

Fernando Haddad 22,03%

Ciro Gomes 16,7%

Parque do Carmo

Bolsonaro 45,73%

Haddad 19,16%

Ciro 14,89%

São Mateus

Bolsonaro 40,57%

Haddad 29,67%

Ciro 12,91%

Vila Prudente

Bolsonaro 53,27%

Ciro 13,44%

Haddad 11,85%

Mooca

Bolsonaro 55,07%

Ciro 14,02%

Haddad 9,55%

Pinheiros

Bolsonaro 42,07%

Ciro Gomes 22,44%

Geraldo Alckmin 11,06%

Teotônio Vilela

Bolsonaro 41,54%

Haddad 27,76%

Ciro 12,85%

Sapopemba

Bolsonaro 49,19%

Haddad 18,03%

Ciro 13,08%

Jardim Paulista

Jair Bolsonaro 52,37%

Ciro Gomes 16,74%

Alckmin 11,03%

Bela Vista

Bolsonaro 38,92%

Ciro 21,06%

Haddad 18,86%

Ipiranga

Bolsonaro 46,8%

Haddad 18,43%

Ciro 14,32%

Vila Mariana

Bolsonaro 47,81%

Ciro 18,04%

Haddad 10,72%

Butantã

Bolsonaro 46,64%

Ciro 15,19%

Haddad 14,12%

Rio Pequeno

Bolsonaro 41,14%

Haddad 19,27%

Ciro 16,92%

Indianópolis

Bolsonaro 53,97%

Ciro 14,05%

Alckmin 10,86%

Saúde

Bolsonaro 47,98%

Ciro 16,63%

Alckmin 12,2%

Cursino

Bolsonaro 46,02%

Haddad 17,26%

Ciro 14,42%

Jabaquara

Jair 42,22%

Haddad 17,98%

Ciro 15,13%

Cidade Ademar

Bolsonaro 40,60%

Haddad 22,22%

Ciro 14,51%

Pedreira

Bolsonaro 39,55%

Haddad 25,21%

Ciro 14,08%

Santo Amaro

Bolsonaro 50,55%

Ciro 15,41%

Amoêdo 10,98%



Jardim São Luís

Bolsonaro 36,97%

Haddad 26,98%

Ciro 15,24%

Campo Limpo

Bolsonaro 38,65%

Haddad 25,11%

Ciro 15,19%

Capão Redondo

Bolsonaro 36,62%

Haddad 28,38%

Ciro 14,70%

Valo Velho

Bolsonaro 33,64%

Haddad 33,42%

Ciro 13,49%

Piraporinha

Haddad 36,75%

Bolsonaro 31,88%

Ciro 13,15%

Capela do Socorro

Jair Bolsonaro 42,95%

Haddad 20,52%

Ciro 15,04%

Grajaú

Haddad 36,45%

Bolsonaro 32,15%

Ciro 14,19%

Parelheiros

Haddad 35,93%

Jair Bolsonaro 33,61%

Ciro 12,79%