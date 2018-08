Candidato a vice na chapa do PT à presidência da República e provável substituto de Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições caso o líder petista seja impedido e concorrer, o ex-prefeito paulistano Fernando Haddad está encontrando dificuldades em herdar os votos do ex-presidente.

No cenário sem Lula, de acordo com pesquisa Datafolha divulgada nesta quarta-feira, 22, pelo jornal Folha de S.Paulo, Haddad tem apenas 4% das intenções de voto. Sem o petista, Jair Bolsonaro (PSL) lidera, com 22%, seguido por Marina Silva, com 16%, Ciro Gomes, com 10%, e Geraldo Alckmin (PSDB), com 9%. Vale destacar que Lula tem 39%.

De acordo com informações da publicação, a explicação para Haddad não conseguir a transferência de votos do ex-presidente está no fato que 48% dos ouvidos não votariam num candidato indicado por Lula. Já 31% o fariam, enquanto 18% anotam um “talvez” quando questionados sobre o tema.

Haddad não é conhecido por 27% dos eleitores, contra 59% que já ouviram falar do ex-prefeito paulistano. Lula, por sua vez, é conhecido de 99% dos ouvidos, Marina, por 93% e Alckmin, por 88%.

A seu favor, o substituto petista tem o fato de registrar baixa rejeição, com 21%. Bolsonaro é o candidato mais rejeitado, com 39% de eleitores dizendo que nunca votariam nele; seguido por Lula (34%); Alckmin (26%); Marina (25%) e Ciro (23%).