Duas semanas depois dos principais adversários na corrida presidencial, Fernando Haddad, candidato do PT à Presidência da República, será entrevistado pelo Jornal Nacional, da TV Globo, na noite desta sexta-feira. A sabatina de Haddad com os âncoras William Bonner e Renata Vasconcellos vai ao ar a partir das 20h55, após o horário eleitoral gratuito.

Entre os dias 27 e 30 de agosto, a emissora promoveu uma semana de entrevistas com os candidatos ao Planalto mais bem colocados nas pesquisas de intenção de voto. Foram à bancada do JN os candidatos Ciro Gomes (PDT), Jair Bolsonaro (PSL), Geraldo Alckmin (PSDB) e Marina Silva (Rede). Na sexta-feira 31, dia reservado ao PT, não houve sabatina.

O candidato do partido até então ainda era o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Preso na carceragem da Polícia Federal em Curitiba, Lula não obteve autorização da Justiça para participar. Após a confirmação de Haddad como novo candidato petista na terça-feira, a TV Globo agendou a entrevista com o candidato.

A participação de Fernando Haddad tem o tempo previsto de até 27 minutos, como ocorreu com os adversários. Depois, ele vai a um comício na Cinelândia, no centro do Rio de Janeiro, ao lado dos postulantes do partido ao governo do Rio de Janeiro, Márcia Tiburi, e ao Senado, Lindbergh Farias.