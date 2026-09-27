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Política

Haddad sai em defesa de Lula e diz que presidente queria estabelecer regras sobre bets desde 2024

Declaração de candidato ao governo de SP ocorre dias após Lula anunciar o envio de uma MP para estabelecer a proibição total de bets no país

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 27 set 2026, 16h10 | Atualizado em 27 set 2026, 16h31
Fernando Haddad, homem de cabelos grisalhos, terno escuro e camisa branca, sentado em poltrona cinza, gesticula com a mão direita apontando para a esquerda, em um cenário de estúdio com fundo branco e detalhes em roxo
Haddad durante entrevista ao Roda Viva, da TV Cultura (@nadjakouchi / Acervo TV Cultura/Divulgação)
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Haddad sai em defesa de Lula e diz que presidente queria estabelecer regras sobre bets desde 2024 Priorizar nos meus resultados Google

Candidato do PT ao governo de São Paulo, o ex-ministro Fernando Haddad saiu em defesa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e disse que o petista defendia mudanças nas regras para o mercado de apostas online desde 2024.

Anteontem, o governo federal anunciou o envio de uma MP para estabelecer a proibição total de bets no país.

Durante o ato “Juntas com Haddad e Lula”, realizado em frente à Catedral da Sé, no centro de São Paulo, 0 ex-chefe da equipe econômica refutou as críticas de que o governo passou a agir contra as bets apenas recentemente, a poucos dias da eleição.

“Não é há poucos dias. Se você recuperar a fala do presidente Lula, em 2024, depois de mais de um ano de insistência, o Congresso resolveu regulamentar aquilo que estava autorizado sem regulamentação. Quem autorizou foi o Temer. Quem cruzou os braços e deixou disseminar foi o Bolsonaro. E o presidente Lula começou a botar ordem nisso”, pontuou Haddad.

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O ex-ministro lembrou ainda que Lula já havia indicado, na época da regulamentação, que poderia adotar medidas mais duras caso as regras não fossem suficientes para enfrentar os problemas associados às apostas online. “Tivemos uma operação contra bets da Receita Federal e da Polícia Federal há menos de um mês. Até para lavar dinheiro eles estão usando as bets. Não só para lascar o povo brasileiro com essas apostas, mas para evasão de divisa, lavagem de dinheiro. Então chegou um ponto em que não dava mais”.

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