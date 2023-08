Haddad não terá vida fácil no Congresso no segundo semestre

Apesar de não ter maioria parlamentar, o governo conseguiu aprovar na Câmara, no primeiro semestre, propostas estruturantes, como o novo arcabouço fiscal e a reforma tributária, graças a articulações lideradas pelo presidente da Casa, deputado Arthur Lira, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

Com o fim do recesso e a volta dos trabalhos no Legislativo, o objetivo é concluir a votação dessas medidas e avançar em iniciativas capazes de aumentar a arrecadação federal, uma pré-condição para que tenha chance de sucesso o plano desenhado pela equipe econômica a fim de equilibrar as contas públicas. Não será fácil.

Mesmo que o presidente Lula feche a aliança com o Centrão, Haddad deve ter mais dificuldade para tirar do papel novos projetos que ele definiu como prioritários, porque durante a tramitação dos textos enfrentará lobbies poderosos de setores que querem pagar menos impostos ou continuar se favorecendo de benefícios fiscais diversos. Além disso, o ministro duelará com os próprios congressistas sobre o destino de novas receitas.

A Câmara e Senado analisarão, por exemplo, a medida provisória que regulamenta o setor de apostas eletrônicas e estabelece uma taxação de 18% sobre as receitas obtidas com jogos. Uma série de emendas já foi apresentada à MP com o objetivo de garantir que parte do valor arrecadado seja destinado para fins diversos. O governo tentará evitar essa sangria.

Também será submetida às duas Casas a proposta de taxação de fundos exclusivos de investimentos, iniciativa que tão logo foi anunciada pelo ministro da Fazenda recebeu ressalvas do presidente da Câmara, Arthur Lira. No primeiro semestre, Haddad assumiu a frente das negociações da agenda econômica e se saiu bem na função, ganhando elogios dos parlamentares.

Só essa boa relação estabelecida não bastará para destravar as pautas consideradas prioritárias por ele. Não à toa, o ministro defendeu a entrada do Centrão no governo. “Eu sou a favor de ampliar a base? Sou. Penso que isso vai dar mais conforto para o governo, que precisa fazer uma transição e arrumar a desarrumação que foi feita. E isso exige apoio”, disse o ministro em entrevista à Globonews.