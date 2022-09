Haddad lidera com 34% em SP; Tarcísio se descola de Rodrigo

O ex-prefeito Fernando Haddad (PT) manteve-se estável com 34 pontos percentuais e continua liderando a corrida ao governo de São Paulo, segundo pesquisa Ipec (ex-Ibope) divulgada nesta terça-feira, 27. O petista tinha o mesmo percentual no levantamento anterior do instituto, divulgado há uma semana, no dia 20.

Na sequência, o ex-ministro Tarcísio de Freitas (Republicanos) conseguiu se descolar um pouco do governador Rodrigo Garcia (PSDB) – ele tem 24% das intenções de voto contra 19% do tucano. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. No levantamento anterior, a situação era de empate técnico: Tarcísio tinha 22% e Rodrigo, 18%.

Entre os demais candidatos, Vinicius Poit (Novo), Gabriel Colombo (PCB), Antonio Jorge (DC), Elvis Cezar (PDT), Carol Vigliar (Unidade Popular), Altino Júnior (PSTU) e Edson Dorta (PCO) atingiram 1%. Brancos e nulos somam 7% — 9% não souberam ou não quiseram opinar.

A pesquisa ouviu 2.000 pessoas entre os dias 24 e 26 de setembro em 84 municípios paulistas e foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) sob o nº SP-04944/2022.

