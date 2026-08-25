🔥 Mês do Cliente: Receba 4 Revistas Impressas por apenas R$ 35,90/mês. Aproveite!
Política

Haddad ironiza profecia de Guedes, critica Milei e defende economia do Brasil

Ex-ministro da Fazenda e candidato ao governo de São Paulo foi sabatinado por VEJA nesta terça-feira, 25

Por Isabella Alonso Panho Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO , Laila Nery 25 ago 2026, 15h23 | Atualizado em 25 ago 2026, 15h39
O candidato ao governo de São Paulo, Fernando Haddad, em sabatina de VEJA
O candidato ao governo de São Paulo, Fernando Haddad, em sabatina de VEJA (Isabella Alonso Panho/VEJA)
Continua após publicidade
Haddad ironiza profecia de Guedes, critica Milei e defende economia do Brasil Priorizar nos meus resultados Google

O ex-ministro da Fazenda e candidato ao governo de São Paulo Fernando Haddad (PT) foi sabatinado por VEJA nesta terça-feira, 25, e ironizou a antiga “profecia” do também ex-ministro Paulo Guedes, segundo a qual o Brasil poderia “virar a Venezuela” caso Lula vencesse as eleições presidenciais em 2022. Haddad disse que isso aconteceu na disputa que levou o atual presidente à vitória em 2002 e afirmou que “estamos vivendo a mesma histeria”.

“Você lembra que o Guedes falou que em seis meses o Brasil ia virar a Argentina e que em um ano ia virar a Venezuela? Isso foi dito durante a campanha eleitoral de 2022. Estamos vivendo exatamente a mesma histeria. Quando Lula foi eleito em 2002 aconteceu isso, em 2022 aconteceu isso e está acontecendo pela terceira vez”, disse Haddad na sabatina desta terça.

Em março de 2021, Paulo Guedes fez essa comparação durante uma entrevista ao Primocast, um podcast sobre finanças e mercado. “Para virar a Argentina, seis meses. Para virar Venezuela, um ano e meio. Se fizer errado, vai rápido. Agora, quer virar Alemanha, Estados Unidos? Dez, quinze anos na outra direção”, disse em referência à continuidade do governo Bolsonaro.

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Continua após a publicidade

Em seguida, Haddad comparou a atual situação do Brasil com a da Argentina, que é governada pelo ultraliberal Javier Milei, que veio a São Paulo no final de julho para subir no palanque de Flávio Bolsonaro (PL), principal opositor de Lula na corrida presidencial. “Íamos virar a Argentina. A Argentina está na fila do osso, nós saímos da fila do osso. A Argentina está com desemprego, nós estamos com o menor índice de desemprego. A Argentina está com uma baita inflação, nós estamos com a menor inflação acumulada em 4 anos. Isso significa dizer que não temos problemas para resolver? Não”, disse Haddad.

Siga

“Tem um trabalho a ser concluído do ponto de vista das contas públicas, mas o Brasil tem um grande horizonte de desenvolvimento pela frente. O papel da oposição é ficar nas redes sociais jogando o terror, porque é isso que eles fazem o tempo todo. Jogam no medo e no terror, como foi em 2022. Eu passei meses ouvindo que o Brasil ia virar a Venezuela e a Argentina. O que o governo Milei entregou para a Argentina? Ele está com 30% de aprovação. Ele está com uma política radical de prejudicar a base da pirâmide”, disse Haddad.

Continua após a publicidade

O ex-ministro da Fazenda defendeu o investimento na economia brasileira e um “pente-fino” nos contratos públicos. “Nós superamos o pior, que foi a herança que herdamos do governo Bolsonaro”, disse na sabatina.

Publicidade
TAGS:
Eleições 2026
Eleições: São Paulo
Fernando Haddad
Maquiavel
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em verde-limão O MÊS É DO CLIENTE. e em branco A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua.. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos, e ao lado, uma árvore estilizada em verde-limãoMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo manchetes e produtos, ao lado do texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).