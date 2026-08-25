Haddad ironiza profecia de Guedes, critica Milei e defende economia do Brasil

O ex-ministro da Fazenda e candidato ao governo de São Paulo Fernando Haddad (PT) foi sabatinado por VEJA nesta terça-feira, 25, e ironizou a antiga “profecia” do também ex-ministro Paulo Guedes, segundo a qual o Brasil poderia “virar a Venezuela” caso Lula vencesse as eleições presidenciais em 2022. Haddad disse que isso aconteceu na disputa que levou o atual presidente à vitória em 2002 e afirmou que “estamos vivendo a mesma histeria”.

“Você lembra que o Guedes falou que em seis meses o Brasil ia virar a Argentina e que em um ano ia virar a Venezuela? Isso foi dito durante a campanha eleitoral de 2022. Estamos vivendo exatamente a mesma histeria. Quando Lula foi eleito em 2002 aconteceu isso, em 2022 aconteceu isso e está acontecendo pela terceira vez”, disse Haddad na sabatina desta terça.

Em março de 2021, Paulo Guedes fez essa comparação durante uma entrevista ao Primocast, um podcast sobre finanças e mercado. “Para virar a Argentina, seis meses. Para virar Venezuela, um ano e meio. Se fizer errado, vai rápido. Agora, quer virar Alemanha, Estados Unidos? Dez, quinze anos na outra direção”, disse em referência à continuidade do governo Bolsonaro.

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Em seguida, Haddad comparou a atual situação do Brasil com a da Argentina, que é governada pelo ultraliberal Javier Milei, que veio a São Paulo no final de julho para subir no palanque de Flávio Bolsonaro (PL), principal opositor de Lula na corrida presidencial. “Íamos virar a Argentina. A Argentina está na fila do osso, nós saímos da fila do osso. A Argentina está com desemprego, nós estamos com o menor índice de desemprego. A Argentina está com uma baita inflação, nós estamos com a menor inflação acumulada em 4 anos. Isso significa dizer que não temos problemas para resolver? Não”, disse Haddad.

“Tem um trabalho a ser concluído do ponto de vista das contas públicas, mas o Brasil tem um grande horizonte de desenvolvimento pela frente. O papel da oposição é ficar nas redes sociais jogando o terror, porque é isso que eles fazem o tempo todo. Jogam no medo e no terror, como foi em 2022. Eu passei meses ouvindo que o Brasil ia virar a Venezuela e a Argentina. O que o governo Milei entregou para a Argentina? Ele está com 30% de aprovação. Ele está com uma política radical de prejudicar a base da pirâmide”, disse Haddad.

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O ex-ministro da Fazenda defendeu o investimento na economia brasileira e um “pente-fino” nos contratos públicos. “Nós superamos o pior, que foi a herança que herdamos do governo Bolsonaro”, disse na sabatina.