Haddad diz que segundo turno em SP é ‘matematicamente inviável’ e admite desafio eleitoral

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Fernando Haddad (PT) reconheceu o desafio de sua candidatura ao governo de São Paulo na sabatina de VEJA, diante da liderança de Tarcísio de Freitas. Ele vê um cenário polarizado impossibilitando segundo turno e criticou a adesão do centrão a Tarcísio. Haddad focará em educação, segurança e saúde para reverter a percepção do eleitorado em 50 dias.

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O candidato do PT ao governo de São Paulo, Fernando Haddad, reconheceu nesta terça-feira, durante sabatina de VEJA, o tamanho do desafio de sua candidatura diante da liderança do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) nas pesquisas. Para o petista, a configuração atual da disputa torna impossível uma segunda etapa da eleição.

“Temos só dois candidatos, é matematicamente inviável o segundo turno, porque está polarizado em torno de dois nomes”, afirmou Haddad. Segundo ele, além da polarização, o cenário é dificultado pela adesão do centrão à candidatura de Tarcísio — movimento que, na avaliação do ex-ministro, não se repetiu na eleição presidencial.

Haddad disse que pretende concentrar sua campanha em temas como educação, segurança e saúde, áreas que, segundo ele, tiveram retrocessos nos últimos anos. “É muito desafiador”, resumiu.

Apesar do cenário, o petista afirmou que pretende usar os próximos 50 dias para tentar mudar a percepção do eleitorado sobre a situação do estado. Haddad também criticou a gestão de Tarcísio nas contas públicas e afirmou que o governador teria transformado superávit em déficit e reduzido investimentos.

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Segundo Haddad, a estratégia será levar ao eleitor informações sobre áreas que considera prioritárias e apostar no debate sobre os resultados da atual gestão. “Se eu tiver oportunidade de levar ao conhecimento das pessoas o que de fato está acontecendo com essas áreas, eu penso que nós podemos ter um belo debate nos próximos 50 dias”, afirmou