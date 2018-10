Candidato à Presidência da República pelo PT, Fernando Haddad divulgou neste sábado, um dia antes do primeiro turno das eleições, uma carta ao povo brasileiro. Nela, agradeceu à militância do Partido dos Trabalhadores, voltou a criticar a prisão de Lula, condenado a 12 anos pelo caso do Triplex no Guarujá e iniciou um discurso de segundo turno contra o candidato do PSL, Jair Bolsonaro.

“Vocês fazem algo extraordinário: fazem com que uma grande parcela do povo me olhe com os mesmos olhos com que vocês me olham e me sinta com o coração com que Lula sente cada um de vocês”, disse o candidato do PT no início da missiva. “Vocês, mais do que ninguém, sabem que o nosso caminho nunca foi fácil. Condenaram e prenderam injustamente o nosso presidente Lula. Eles fazem de tudo para impedir que a nossa mensagem chegue às pessoas. A campanha deles é feita basicamente de mentiras, todas urdidas no submundo, porque eles não têm coragem de enfrentar o debate democrático que se faz à luz do dia”, afirmou Haddad, criticando fortemente as fake news usadas na campanha.

O Presidenciável pediu que a militância continue forte e iniciou um discurso já pensando no segundo turno das eleições. “Todas as pesquisas apontam para nossa ida ao segundo turno, quando deixaremos ainda mais clara a diferença entre os projetos que estão em disputa no Brasil. A maioria do povo brasileiro rejeita o projeto de intolerância e do fim de direitos do povo. A esperança já venceu o medo uma vez. E, agora, vencerá o ódio e a mentira”, afirmou Haddad, criticando Jair Bolsonaro.

Em junho de 2002, a carta ao povo brasileiro, divulgada pelo então presidenciável Luiz Inácio Lula da Silva, ajudou em sua eleição na ocasião. A carta acalmou o mercado, convocou a população para uma mudança no quadro político e econômico da época e impulsionou sua campanha.