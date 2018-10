A notícia de que empresários pagam a empresas para divulgar no WhatsApp mensagens contra o PT despertou no discurso do presidenciável petista, Fernando Haddad, algo que seu partido sempre criticou ao longo da Operação Lava Jato: prisões como meio para obter delações premiadas.

Por meio de sua conta no Twitter, Haddad defendeu que seja detido ao menos um dos empresários envolvidos no suposto esquema de caixa dois, revelado pelo jornal Folha de S. Paulo, “que ele vai fazer delação premiada e entregar a quadrilha toda”.

“Se prender um, em menos de dez dias vamos ter a lista de todos os empresários que estão financiando o caixa 2 pra essa campanha difamatória”, completou o ex-prefeito de São Paulo, que, ao lado do PDT, vai pedir à Justiça a impugnação da chapa de Bolsonaro por fraude eleitoral.

Em outra postagem na rede social, Haddad volta à carga. “Sabíamos que milhões de notícias falsas estavam sendo distribuídas, só não sabíamos quem estava patrocinando. Se um dos empresários for preso, eu tenho certeza que vai abrir a boca e falar a mando de quem fez o que fez”.

O desejo de Fernando Haddad é frontalmente contrário àquilo que o deputado federal Wadih Damous (PT-RJ), um dos advogados do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, incluiu no Projeto de Lei 4372/16, em tramitação na Câmara dos Deputados desde 2016. Damous pretende que “somente será considerada para fins de homologação judicial a colaboração premiada se o acusado ou indiciado estiver respondendo em liberdade ao processo ou investigação instaurados em seu desfavor”.

O parlamentar ainda defende que se torne crime “divulgar o conteúdo dos depoimentos colhidos no âmbito do acordo de colaboração premiada, pendente ou não de homologação judicial”.

O tuíte do presidenciável também se desencontra com o discurso petista em relação a delações premiadas que atingem em cheio o partido. As revelações do ex-ministro da Fazenda e da Casa Civil Antonio Palocci, caso mais recente e preocupante ao PT, foram classificadas por petistas como produto do “desespero” de Palocci para deixar a cadeia.

“Evidencia o desespero de quem quer salvar a própria pele”, afirmou Dilma Rousseff, citada pelo ex-ministro como beneficiária de campanhas eleitorais que consumiram 1,4 bilhão de reais, quase o triplo do declarado ao TSE. “É a palavra do Palocci no desespero para viver em liberdade com os milhões que ele acumulou”, avaliou Gilberto Carvalho, um dos petistas mais próximos a Lula.

Os deputados Carlos Zarattini (SP) e Paulo Teixeira (SP) também desmereceram o conteúdo da delação de Antonio Palocci. “Palocci está preso desesperado para sair. E há duas regras: primeiro prende para a pessoa falar, segundo fala do Lula que você sai”, disse Teixeira; “Ele não tem prova alguma, quer é sair da cadeia”, completou Zarattini.