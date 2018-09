O candidato do PT à Presidência, Fernando Haddad, voltou a colar sua imagem à do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, durante visita a Juazeiro, na Bahia, e Petrolina, em Pernambuco. Haddad, que elegeu o Nordeste como prioridade da campanha nesta reta final, exaltou sua participação no governo Lula como ministro da Educação e criticou a troca de ataques entre candidatos nesta reta final da campanha.

“Eu vejo os candidatos fazendo ataques na televisão. Os outros candidatos. A nossa campanha é só proposição”, disse Haddad, que foi acompanhado pelos governadores da Bahia, Rui Costa (PT); de Pernambuco, Paulo Câmara (PSB); e do Piauí, Wellington Dias (PT). “Abrir as portas do mercado de trabalho, abrir as portas da escola. Esta é a principal obrigação do governo.”

Haddad dedicou boa parte do discurso a relembrar as visitas que fez à região acompanhado do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na época em que era ministro. O petista também se comprometeu a intensificar esforços pela recuperação das nascentes do Rio São Francisco.