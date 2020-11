‘Há uma indefinição profunda’, diz Martha Rocha ao votar no Rio

Candidata à Prefeitura do Rio de Janeiro, a delegada Martha Rocha (PDT) votou na manhã deste domingo, 15, acompanhada do marido, Eduardo Moreira, na Escola Municipal General Euclydes de Figueiredo, na Tijuca, zona norte da capital fluminense. Claramente abatida após a divulgação da pesquisa de intenções de voto deste sábado 14, Martha Rocha disse que existe uma indefinição e profunda rejeição ao atual prefeito. “Com tudo que recebi nas ruas dos eleitores, estou com uma grande expectativa para chegar ao segundo turno”, afirmou ao chegar ao local de votação.

Com 11% das intenções de voto, a delegada está em quarto lugar, tecnicamente empatada com a ex-governadora Benedita da Silva (PT), que tem 13%. O ex-prefeito Eduardo Paes (DEM) lidera a corrida eleitoral com 41%, seguido pelo candidato à reeleição Marcelo Crivella (Republicanos), 16%.

Caso vença o pleito, Martha Rocha, 61 anos, terá como primeiro desafio amenizar a relação com o presidente Jair Bolsonaro (sem partido). O crescimento da ex-delegada nas pesquisas eleitorais foi o que motivou Bolsonaro a declarar publicamente seu apoio a Crivella. A intenção do presidente era fazer seu endosso a Crivella apenas no segundo turno, quando o cenário político estivesse mais definido e Bolsonaro tivesse certeza que o bispo licenciado da Igreja Universal do Reino de Deus poderia vencer a eleição. Isso porque a derrota de um candidato apoiado pelo presidente em seu colégio eleitoral representaria uma perda de influência de Bolsonaro sobre os eleitores do Rio.

Como Veja antecipou com exclusividade, o presidente de honra do PDT Ciro Gomes está sendo cotado para assumir a a Secretaria da Casa Civil, se Martha Rocha for eleita. O nome do ex-presidenciável, que concorreu com Bolsonaro em 2018 e também é cotado para as próximas eleições, preocupa o presidente, já que a performance de Gomes no Rio poderá será usada a favor dele em 2022. “Um lá, que é de um partido X, o tal do Ciro Gomes, falou que, se ela ganhar, vai ser o chefe da Casa Civil dela. Terrível, né”, disse Bolsonaro, aludindo à Martha Rocha, em uma live nas redes sociais.

No sábado, 14, ela postou no Twitter que “o voto no 12 é o voto certo para derrotar a incompetência dos últimos prefeitos! O Rio é lindo, feio foi o que fizeram com ele”, em uma última tentativa de convencer os indecisos a votarem nela. Com três candidatas na disputa e duas com mais de 10% das intenções de voto, a esquerda tem o desafio de identificar o postulante com mais chances de ir ao segundo turno, o chamado “voto útil”.

A candidata se formou na faculdade de Direito na UFRJ e foi a primeira mulher a assumir a chefia da Polícia Civil. Em 2002 e 2006, Martha Rocha tentou uma vaga na Assembleia Legislativa, mas só conseguiu ser eleita em 2014, pelo PSD. Quatro anos depois, ela foi reeleita, dessa vez pelo PDT. Em janeiro de 2019, o carro da ex-delegada foi alvejado por tiros de fuzil no bairro da Penha, onde a parlamentar nasceu.

Continua após a publicidade

Abaixo, a candidata respondeu cinco perguntar enviadas por e-mail:

Caso eleita, o que será feito nos primeiros dias de governo para arrumar a casa? Vou dar início às 12 ações emergências a partir do primeiro mês. Entre elas, a elaboração do protocolo de retomada das aulas nas escolas municipais para iniciar a volta do conceito dos CIEPs. Para que até 2024, 50% dos alunos da rede estudem em tempo integral, com atividades culturais, de esportes, alimentação completa e acompanhamento médico-odontológico. Vou abrir a caixa preta da Prefeitura, para rever contratos, reduzir gastos com comissionados e despesas. Vou implementar um modelo de gestão aberta com transparência total. Farei um pente fino na Saúde, irei reativar o Conselho Municipal de Transportes e reordenar o transporte público. Vamos dar início ao projeto de Territórios Seguros e promover a Ação Rio Limpo e Seguro. Também daremos início ao nosso programa de retomada da economia carioca, priorizando a definição dos grandes eventos em 2021, como a volta do apoio ao Carnaval.

Qual será a prioridade um do seu mandato? O retorno do conceito dos Cieps na educação é minha principal meta. Considero a educação de qualidade uma missão de vida. Traremos de volta o verdadeiro legado de Leonel Brizola e Darcy Ribeiro. A educação é a grande chave para mudar o destino de nossos jovens, dando mais oportunidades de crescimento profissional e geração de renda.

A cidade do Rio está com o caixa orçamentário minguado. Como vai arranjar dinheiro para começar a trabalhar? Restruturação das atuais secretarias. A SEPLAG vai coordenar e monitorar o Plano de Desenvolvimento e as metas. Criar o Grupo Especial de análise de contratos para racionalizar despesas e aumentar a transparência nas contas públicas. Através de uma plataforma, a população poderá acompanhar gastos e obras e também opinar sobre questões importantes para a cidade. Também vamos reduzir cargos comissionados, valorizando servidores efetivos para cargos de chefia. Revisar incentivos fiscais e cobrar grandes devedores.

Em caso de vitória, pretende ligar para o presidente Jair Bolsonaro? Como prefeita, eu buscarei quem for preciso para conseguir recursos para a nossa cidade. Vale lembrar que o presidente fez sua vida política aqui no Rio. O presidente da Câmara Federal é do Rio de Janeiro. O presidente do STF é carioca. Todos com certeza saberão da importância da cidade e que o que é bom para o Rio, será bom para o Brasil. E vice-versa.

Qual a estratégia para vencer o pleito no segundo turno? Estar entre os dois candidatos que vão disputar o segundo turno.