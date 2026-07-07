Guerra entre Flávio e Michelle deixa candidatura de principal liderança feminina do Ceará em xeque

Os embates com Flávio Bolsonaro, que levaram à saída de Michelle Bolsonaro da presidência do PL Mulher, ainda surtem efeitos no partido. Antes cotada para vice de Flávio na campanha à Presidência e preferida de Michelle para disputar uma vaga ao Senado pelo Ceará, a vereadora Priscila Costa, que comanda o PL Mulher cearense, já não tem mais certa, sequer, uma candidatura à Câmara.

De acordo com lideranças locais do PL, Priscila poderá ser candidata a deputada federal, mas, diante da saída de Michelle do comando da ala feminina do partido, já externou que prefere seguir na Câmara Municipal.

A 02 de Michelle no Ceará foi preterida na disputa ao Senado pelo deputado estadual Alcides Fernandes, pai do presidente do PL cearense, o deputado federal André Fernandes. Este fato, aliado ao fato de o partido apoiar a candidatura de Ciro Gomes (PSDB) ao governo do estado, motivaram a ira de Michelle e a crise pública na família Bolsonaro.

Os caciques cearenses já avisaram a Priscila que a saída de Michelle do PL Mulher a deixou mais fora do páreo pelo Senado do que nunca e que ela tem assegurada uma candidatura à Câmara, caso queira.