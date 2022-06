Grupo marca manifestação pró-armas em Brasília para dia 9 de julho

Um grupo armamentista brasileiro vai realizar no dia 9 de julho, em Brasília, uma manifestação para defender a legalização do porte e da posse de armas de fogo a civis. O ato está previsto para acontecer na Esplanada dos Ministérios, em frente à Catedral, e foi marcado propositadamente para a mesma data em que se celebra o Dia Mundial pelo Desarmamento.

A convocação dos manifestantes tem sido feita principalmente pelas redes sociais e comandadas pelo organizador principal do protesto: o movimento ProArmas, presidido pelo advogado Marcos Pollon. “Eu espero você lá”, diz o texto da montagem feita com a foto do jurista e as informações sobre o evento.

A organização está anunciando uma vaquinha para bancar a ida de manifestantes, e caravanas estão sendo montadas. Há uma prevista para sair da cidade de Baependi, em Minas Gerais, no dia 8. Outra deve sair de Goiânia. “Estaremos lado a lado, lutando juntos por nossa liberdade”, diz um flyer promocional da manifestação. “Não é sobre armas. É sobre liberdade”, indica outro trecho do material de divulgação.

Pollon é próximo da família do presidente Jair Bolsonaro, em especial do filho Zero Três, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP). A relação entre eles é tão estreita que Pollon foi convidado para ajudar o parlamentar a ministrar um curso online que dá dicas de se obter uma arma com mais facilidade no Brasil. O preço para a matrícula era de R$ 397.