Grupo Lermen tenta ampliar proteção em recuperação judicial e reforça sinais de crise financeira

O Grupo Lermen voltou à Justiça para tentar ampliar a proteção contra cobranças, apreensões e perda de bens ligados à sua operação rural. O movimento ocorreu depois de o conglomerado já ter conseguido suspender, por 60 dias, ações e medidas de cobrança movidas por credores convidados para uma mediação empresarial.

A nova tentativa, agora dentro de um pedido de recuperação judicial, foi vista por credores como mais um sinal da fragilidade financeira do grupo, que declarou dívidas superiores a R$ 633 milhões.

A 4ª Vara Cível de Sinop registrou que o Grupo Lermen pediu a antecipação de proteções normalmente concedidas quando uma recuperação judicial começa a tramitar. Na prática, o grupo queria impedir medidas como bloqueios, apreensões, retirada de máquinas, tomada de posse de áreas, despejos e outras ações sobre bens, lavouras e produtos agrícolas. O pedido, porém, foi negado pela Justiça, que considerou a medida precipitada.

A Justiça também determinou que o grupo apresente documentos e informações complementares antes de uma decisão sobre o andamento da recuperação judicial. Entre os pontos exigidos estão a lista completa de credores, informações sobre funcionários, extratos bancários atualizados, relação de processos em curso, bens do grupo e um relatório detalhado sobre a situação operacional das atividades rurais. O prazo dado foi de 15 dias, sob risco de indeferimento do pedido.

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O Grupo Lermen sustenta que sua crise financeira foi causada principalmente por fatores externos, como seca, dificuldades no mercado do algodão e prejuízos ligados à chamada Operação Safra Desviada.