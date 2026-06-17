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Política

Grupo Lermen tenta ampliar proteção em recuperação judicial e reforça sinais de crise financeira

Depois de obter suspensão temporária de cobranças, grupo rural teve liminar na qual pedia novas proteções negada

Por Gabriel Sabóia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 jun 2026, 18h30
Em dia de anúncio do novo Plano Safra, FPA critica corte de 518 milhões de reais na verba do Seguro Rural para 2026
Em dia de anúncio do novo Plano Safra, FPA critica corte de 518 milhões de reais na verba do Seguro Rural para 2026 (Dirceu Portugal/Fotoarena/Folhapress/.)
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Grupo Lermen tenta ampliar proteção em recuperação judicial e reforça sinais de crise financeira Priorize VEJA no Google

O Grupo Lermen voltou à Justiça para tentar ampliar a proteção contra cobranças, apreensões e perda de bens ligados à sua operação rural. O movimento ocorreu depois de o conglomerado já ter conseguido suspender, por 60 dias, ações e medidas de cobrança movidas por credores convidados para uma mediação empresarial.

A nova tentativa, agora dentro de um pedido de recuperação judicial, foi vista por credores como mais um sinal da fragilidade financeira do grupo, que declarou dívidas superiores a R$ 633 milhões.

A 4ª Vara Cível de Sinop registrou que o Grupo Lermen pediu a antecipação de proteções normalmente concedidas quando uma recuperação judicial começa a tramitar. Na prática, o grupo queria impedir medidas como bloqueios, apreensões, retirada de máquinas, tomada de posse de áreas, despejos e outras ações sobre bens, lavouras e produtos agrícolas. O pedido, porém, foi negado pela Justiça, que considerou a medida precipitada.

A Justiça também determinou que o grupo apresente documentos e informações complementares antes de uma decisão sobre o andamento da recuperação judicial. Entre os pontos exigidos estão a lista completa de credores, informações sobre funcionários, extratos bancários atualizados, relação de processos em curso, bens do grupo e um relatório detalhado sobre a situação operacional das atividades rurais. O prazo dado foi de 15 dias, sob risco de indeferimento do pedido.

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O Grupo Lermen sustenta que sua crise financeira foi causada principalmente por fatores externos, como seca, dificuldades no mercado do algodão e prejuízos ligados à chamada Operação Safra Desviada.

 

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