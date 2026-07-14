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Política

Grupo “INSS com Lula” vira alvo da Procuradoria Eleitoral após denúncia de assédio político

Damares pede investigação de dirigentes do órgão; denúncia aponta constrangimento a servidores públicos

Por João Nogueira Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 jul 2026, 19h39 | Atualizado em 14 jul 2026, 20h08
Captura de tela de uma conversa de WhatsApp mostrando uma camiseta azul com a frase PREVIDÊNCIA É LULA em letras vermelhas. A mensagem foi encaminhada por Leonardo Bittencourt no grupo INSS com Lula!.
Senadora solicita preservação de provas digitais e oitiva dos envolvidos (./Reprodução)
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A senadora Damares Alves (Republicanos) protocolou, nesta terça-feira, 14, junto à Procuradoria-Geral Eleitoral um pedido de investigação sobre dirigentes do alto escalão do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) acusados de utilizar um grupo de WhatsApp para mobilização partidária dentro do órgão federal.

A existência do grupo virtual foi antecipada em primeira mão pelo Radar na semana passada. A denúncia mira diretamente a chefe de gabinete da presidência do INSS, Ana Márcia Fassbender, além do diretor de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão, Leonardo Bittencourt.

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Segundo o documento, os gestores criaram e administravam o grupo “INSS com Lula”, com a intenção de convocar funcionários para encontros políticos em Brasília e organizar a compra de camisetas temáticas por meio de arrecadação financeira.

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A Notícia de Fato apresentada por Damares destaca que houve indícios de abuso de poder político e desvio de finalidade. O texto detalha o clima de apreensão e constrangimento sentido pelos subordinados, que relataram receio de retaliação ou de perda de funções de confiança por se recusarem a participar, e questiona o possível uso indevido de dados funcionais para fins eleitorais dentro do órgão.

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Após o vazamento do caso pela coluna, os administradores desativaram o grupo. Na ocasião, o diretor Leonardo Bittencourt alegou publicamente que as conversas ocorriam fora do expediente e por meio de aparelhos celulares particulares. Para a parlamentar, contudo, a explicação tem caráter meramente declaratório e não anula a consumação de possíveis atos ilícitos.

A petição apresentada pela senadora baseia-se na Legislação Eleitoral e em decisões já tomadas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para demonstrar que o uso da máquina pública fere a isonomia do pleito. Além da oitiva de servidores coagidos e dos superiores envolvidos, a senadora pede a preservação imediata de provas digitais, como logs de sistemas, e-mails institucionais e registros de conversas dos investigados.

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