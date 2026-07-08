🗳️ Semana da Democracia: assine o Digital por R$ 1,99/mês e acompanhe análises sobre os rumos do Brasil.
Política

Grupo ‘INSS com Lula’ no WhatsApp desaba, e impacto político pode ser o oposto do pretendido

Caso pode reforçar uma narrativa negativa sobre a atuação da autarquia

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 jul 2026, 13h36
Continua após publicidade
Grupo ‘INSS com Lula’ no WhatsApp desaba, e impacto político pode ser o oposto do pretendido Priorizar nos meus resultados Google

O grupo de WhatsApp criado por dirigentes do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para mobilizar servidores em favor da campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi encerrado após a revelação do caso pela coluna Radar, de VEJA. No programa Ponto de Vista, apresentado por Laísa Dall’Agnol, o repórter Daniel Gullino detalhou os bastidores do caso, enquanto o editor José Benedito da Silva avaliou que a criação do grupo representou um erro político e de gestão, sobretudo em um momento de maior vigilância sobre a atuação institucional de órgãos públicos durante o período pré-eleitoral.

Como funcionava o grupo “INSS com Lula”?

Segundo Gullino, a reportagem de Radar teve acesso ao grupo de WhatsApp batizado de “INSS com Lula”, criado pela chefe de gabinete da presidência do instituto, Ana Márcia Fassbender, e era administrado por ela e pelo diretor de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão, Leonardo Bittencourt.

De acordo com o repórter, o espaço era utilizado para organizar ações de apoio à campanha do presidente, incluindo a convocação de um encontro realizado em Brasília e a divulgação de camisetas com a inscrição “Previdência com Lula”, produzidas por meio de uma arrecadação entre os participantes.

Siga

Gullino afirmou ainda que servidores relataram constrangimento ao serem convidados para integrar o grupo, já que os convites partiam de superiores hierárquicos. Segundo esses relatos, mesmo funcionários sem afinidade política com o governo aceitaram participar por receio de possíveis retaliações.

Continua após a publicidade

Por que o grupo foi encerrado?

Após a publicação da reportagem de VEJA, Bittencourt comunicou aos integrantes o encerramento do grupo. Na mensagem, segundo Gullino, o diretor afirmou que o espaço havia sido criado com números particulares e fora do horário de expediente, sustentando que não existia relação institucional entre a iniciativa e o INSS. Também negou que houvesse qualquer intenção de pressionar servidores a participar das atividades.

Antes da publicação da reportagem, o INSS informou à equipe de VEJA que não comentaria atitudes individuais de servidores quando desvinculadas da estrutura oficial do órgão, acrescentando que eventual denúncia formal seria apurada.

Por que a iniciativa gerou críticas?

Ao comentar o caso, José Benedito da Silva afirmou que a criação do grupo representou uma iniciativa sem utilidade prática para a campanha presidencial e potencialmente prejudicial para a imagem do próprio governo. “Faltou alguém dizer: ‘Que ideia ruim é essa?'”, afirmou.

Continua após a publicidade

Segundo o editor, associar diretamente o nome do presidente ao INSS tende a produzir um efeito contrário ao desejado, sobretudo porque o instituto enfrenta desafios administrativos que impactam diretamente a percepção da população. Na avaliação dele, a principal contribuição que o órgão poderia oferecer ao governo seria melhorar a prestação de serviços.

“O INSS poderia ajudar o Lula resolvendo alguns problemas e acabando com a fila de gente que espera pela sua aposentadoria”, disse. Também citou a necessidade de impedir novas fraudes contra aposentados e pensionistas como forma de fortalecer a credibilidade da instituição.

Continua após a publicidade

Qual pode ser o impacto político do episódio?

José Benedito afirmou que o episódio pode acabar sendo explorado politicamente pela oposição justamente por transmitir a impressão de alinhamento eleitoral dentro de um órgão que recentemente esteve no centro de investigações sobre fraudes. Na avaliação do editor, a existência de um grupo organizado para apoiar a permanência de Lula no poder dentro do INSS pode reforçar uma narrativa negativa sobre a atuação da autarquia. “Isso aí passa uma mensagem negativa e pode ser explorado”, afirmou.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual Ponto de Vista (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

Publicidade
TAGS:
Flávio Bolsonaro
INSS
Luiz Inácio Lula da Silva
Ponto de Vista
whatsapp
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
SEMANA DA DEMOCRACIA

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).