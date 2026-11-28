Grupo articulado por Aldo Rebelo prepara avanço pelo país em 2027
Mobilização reúne nomes do agro e o ex-ministro Carlos Marun para propor a abertura de fronteiras econômicas na Amazônia e fazer contraponto ao governo Lula
O ex-ministro Aldo Rebelo (sem partido) lançou há poucos dias em São Paulo um movimento com foco na retomada da economia brasileira e na soberania nacional, em especial nos assuntos atrelados à floresta amazônica. A iniciativa inclui a “desinterdição” de três fronteiras promissoras: a agricultura e pecuária, a mineral e a de energia.
Entre os integrantes da mobilização estão lideranças rurais como o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Pará (FAEPA), Carlos Xavier, o ex-ministro Carlos Marun e o jornalista Carlos Alberto di Franco. A ideia é que o projeto seja expandido para o restante do país a partir de janeiro do ano que vem.
Segundo os articuladores, o movimento surge também como um contraponto ao governo Lula, de modo que seja estruturada uma oposição ao Planalto que tenha conteúdo e capacidade de apontar caminhos para o país, indo além de protestos ou denúncias.