Grêmio x Cruzeiro no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações
Equipes se enfrentam neste domingo, 18, na Arena do Grêmio, pela 31ª rodada do campeonato
Grêmio e Cruzeiro se enfrentam neste domingo, 18, às 16h (de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro 2026. O confronto reúne duas equipes que vivem situações opostas na reta final da competição.
O Grêmio chega ao confronto pressionado pelos resultados recentes e pela situação delicada na tabela. O Tricolor gaúcho ocupa a 18ª colocação, com 31 pontos, e precisa vencer para tentar deixar a zona de rebaixamento. Sob o comando de Renato Portaluppi, a equipe gaúcha tenta reencontrar o caminho das vitórias depois de empatar por 1 a 1 com o Internacional, no clássico Gre-Nal disputado no último domingo. O resultado manteve o clube na zona de rebaixamento e aumentou a cobrança por uma reação imediata. Diante do Cruzeiro, o treinador aposta no apoio da torcida e na presença de jogadores experientes, como Walter Kannemann, Mathias Villasanti e Carlos Vinícius, para conquistar três pontos fundamentais na luta pela permanência na Série A.
Do outro lado, o Cruzeiro tenta interromper uma sequência de resultados abaixo das expectativas. A equipe comandada pelo português Artur Jorge foi derrotada pelo Red Bull Bragantino por 4 a 2 na última segunda-feira, em Bragança Paulista, resultado que a manteve com 48 pontos.
Onde assistir à partida entre Grêmio e Cruzeiro:
A partida entre Grêmio e Cruzeiro neste domingo, 18, às 16h (horário de Brasília), terá transmissão ao vivo pela TV Globo, na televisão aberta, pela ge TV, no YouTube, e pelo Premiere, no pay-per-view.
Prováveis escalações:
Grêmio: Weverton; Diego Caito, Gustavo Martins, Kannemann e Marlon; Danilo Barbosa, Villasanti e Krovinovic (Dodi); Pavón, Amuzu e Carlos Vinícius. Técnico: Renato Portaluppi.
Cruzeiro: Otávio; William, João Marcelo, Jonathan Jesus e Gabriel Rojas; Zé Lucas, Gerson e Matheus Pereira; Keny Arroyo, Bruno Rodrigues e Kaio Jorge. Técnico: Artur Jorge.
Arbitragem:
- Árbitro: João Vitor Gobi (SP);
- Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Brígida Cirilo Ferreira (AL);
- Quarto árbitro: Fabiano Monteiro dos Santos (SP);
- VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP);
- AVAR: Vitor Carmona Metestaine (SP);
- AVAR 2: Adeli Mara Monteiro (SP).