Novas Revelações: Acesse com exclusividade novas revelações de Vorcaro. Assine Agora!
Política

Grêmio x Cruzeiro no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam neste domingo, 18, na Arena do Grêmio, pela 31ª rodada do campeonato

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 out 2026, 09h30
PORTO ALEGRE, BRAZIL - MAY 13: General view inside the stadium prior to a Copa CONMEBOL Sudamericana 2025 match between Gremio and Godoy Cruz at Arena do Gremio on May 13, 2025 in Porto Alegre, Brazil. (Photo by Pedro H. Tesch/Getty Images)
Arena do Grêmio, em Porto Alegre (Pedro H. Tesch/Getty Images)
Continua após publicidade
Grêmio x Cruzeiro no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações Priorize VEJA no Google

Grêmio e Cruzeiro se enfrentam neste domingo, 18, às 16h (de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro 2026. O confronto reúne duas equipes que vivem situações opostas na reta final da competição.

O Grêmio chega ao confronto pressionado pelos resultados recentes e pela situação delicada na tabela. O Tricolor gaúcho ocupa a 18ª colocação, com 31 pontos, e precisa vencer para tentar deixar a zona de rebaixamento. Sob o comando de Renato Portaluppi, a equipe gaúcha tenta reencontrar o caminho das vitórias depois de empatar por 1 a 1 com o Internacional, no clássico Gre-Nal disputado no último domingo. O resultado manteve o clube na zona de rebaixamento e aumentou a cobrança por uma reação imediata. Diante do Cruzeiro, o treinador aposta no apoio da torcida e na presença de jogadores experientes, como Walter Kannemann, Mathias Villasanti e Carlos Vinícius, para conquistar três pontos fundamentais na luta pela permanência na Série A.

Do outro lado, o Cruzeiro tenta interromper uma sequência de resultados abaixo das expectativas. A equipe comandada pelo português Artur Jorge foi derrotada pelo Red Bull Bragantino por 4 a 2 na última segunda-feira, em Bragança Paulista, resultado que a manteve com 48 pontos.

Siga
Continua após a publicidade

De Neymar a Infantino: os mais polêmicos do futebol em 2026

Onde assistir à partida entre Grêmio e Cruzeiro:

A partida entre Grêmio e Cruzeiro neste domingo, 18, às 16h (horário de Brasília), terá transmissão ao vivo pela TV Globo, na televisão aberta, pela ge TV, no YouTube, e pelo Premiere, no pay-per-view.

Continua após a publicidade

Prováveis escalações:

Grêmio: Weverton; Diego Caito, Gustavo Martins, Kannemann e Marlon; Danilo Barbosa, Villasanti e Krovinovic (Dodi); Pavón, Amuzu e Carlos Vinícius. Técnico: Renato Portaluppi.

Cruzeiro: Otávio; William, João Marcelo, Jonathan Jesus e Gabriel Rojas; Lucas, Gerson e Matheus Pereira; Keny Arroyo, Bruno Rodrigues e Kaio Jorge. Técnico: Artur Jorge.

Arbitragem:

  • Árbitro: João Vitor Gobi (SP);
  • Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Brígida Cirilo Ferreira (AL);
  • Quarto árbitro: Fabiano Monteiro dos Santos (SP);
  • VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP);
  • AVAR: Vitor Carmona Metestaine (SP);
  • AVAR 2: Adeli Mara Monteiro (SP).
Continua após a publicidade
Publicidade
TAGS:
Campeonato Brasileiro
EC Cruzeiro
Futebol: onde assistir
Grêmio
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo o site da revista, sobre fundo preto com texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).