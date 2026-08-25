Governos do Brasil e dos EUA marcam reunião para avançar em negociações sobre tarifaço

Dias após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump terem conversado por telefone por mais de uma hora, o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias Rosa, e o representante comercial dos Estados Unidos, Jamieson Greer, marcaram uma reunião virtual para a próxima segunda-feira para tentarem avançar nas negociações sobre o tarifaço.

De acordo com o MDIC, a reunião está marcada, em princípio, para 14h30, horário de Brasília.

Essa será a primeira agenda entre os países do cronograma que eles estabeleceram para a retomada das negociações técnicas sobre as barreiras comerciais impostas pelos Estados Unidos aos produtos brasileiros.

Em julho, a Casa Branca anunciou a aplicação de duas tarifas adicionais sobre produtos brasileiros. A primeira acrescentou 25% sobre parte das exportações do Brasil após uma investigação do governo norte-americano concluir que o país adota práticas que oneram ou restringem o comércio com os Estados Unidos. Uma segunda tarifa adicional, de 12,5%, foi anunciada após outra investigação comercial.

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Com a reunião, Rosa pretende aumentar a lista de produtos brasileiros isentos das tarifas norte-americanas. Em um segundo momento, o auxiliar de Lula espera colocar na mesa a eventual reversão do tarifaço.

Na semana passada, Lula e Trump conversaram por mais de uma hora e o tarifaço foi o principal assunto do telefonema.

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Na ocasião, o petista argumentou que as medidas afetam negativamente as economias dos dois países e defendeu a retomada das negociações. Trump concordou com a importância de preservar as relações comerciais e sugeriu que as equipes técnicas dos dois governos voltassem a se reunir o mais rapidamente possível.

Depois disso, Greer procurou Rosa para formalizar a reabertura do canal de negociação. Horas após a conversa entre Lula e Trump, o titular do MDIC informou que ele e Greer combinaram de reservar uma data para dar sequência ao diálogo e reconstruir o processo de negociação entre os países.

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