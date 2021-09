Governo vetará legalização de jogos de azar

Apesar de uma recente mobilização na Câmara dos Deputados para colocar de pé um projeto que legalizaria jogos de azar, cassinos e o jogo do bicho no país, o presidente Jair Bolsonaro afirmou, em entrevista exclusiva a VEJA, que pretende vetar a proposta. Parada desde o governo de Michel Temer, a regulamentação de apostas esportivas ganhou fôlego após o presidente da Câmara Arthur Lira (Progressistas-AL) ter criado um grupo de trabalho para discutir a legalização de cassinos, máquinas caça-níqueis e bingos, entre outros. A ideia é que o tema seja votado na Câmara até o fim do ano.

A proposta tem entusiastas entre os auxiliares mais próximos do presidente, como o ministro da Casa Civil Ciro Nogueira, mas esbarra na resistência de parlamentares evangélicos. A VEJA o presidente disse que já foi procurado por apoiadores da liberação de jogos no país, mas relatou a eles que a medida não terá o apoio do governo para ser aprovada no Congresso e, se ainda assim for adiante, ele vetará a proposta.

“Eu acho que vai ter mais a perder do que a ganhar no momento. Se porventura aprovar, tem o meu veto, que é natural, e depois o Congresso pode derrubar o veto. Sim, o que está sendo discutido até o momento contará com o meu veto. Ponto final”, disse Bolsonaro. “No momento a minha opinião sobre jogos de azar é essa”, completou.

A liberação dos jogos de azar também é defendida por parlamentares que veem na iniciativa a possibilidade de incremento do setor de turismo e de hotéis e resorts no país. Em vez de regulamentar as apostas pagas, Bolsonaro afirmou que pretende turbinar o setor com a facilitação para a habilitação de jet-ski. De acordo com o presidente, seria possível tirar a carteira que permite usar um jet ski usando a carta de habilitação comum e um termo de responsabilidade. Não há prazo para que a ideia saia do papel.

“Tem uma coisa que quero baixar: jet-ski. Eu não ando, custa caro, mas estou em contato com a Marinha para facilitarmos a habilitação de jet-ski. Hoje é muito complexo e eu gostaria de fosse semelhante ao que acontece nos Estados Unidos, [usando apenas] a sua carteira de habilitação e um termo de responsabilidade, porque em um minuto aprende a dirigir jet-ski. Isso tem a ver com o turismo no Brasil”, disse. “É 0,001% de emprego, mas eu atiro em todas as direções”.