Governo Trump diz que concederá vistos a Flávio Bolsonaro e sua família

O governo dos Estados Unidos afirmou nesta terça-feira, 27, que permitirá a entrada de Flávio Bolsonaro e sua família no país e concederá vistos a eles. A informação foi confirmada por uma alta autoridade do Departamento de Estado dos Estados Unidos a VEJA.

O senador deixou o Brasil e está a caminho dos Estados Unidos, segundo disse o senador eleito pelo Rio de Janeiro Carlos Jordy (PL) nas redes sociais.

“Confirmado! Flávio Bolsonaro foi para os EUA para não ser usado como moeda de troca contra o impeachment de Moraes”, escreveu Jordy no X.

Flávio disse na segunda-feira, 26, que havia sido intimado pela Polícia Federal a entregar seus passaportes após decisão do ministro Alexandre de Moraes. O senador tinha até as 11 horas desta terça para entregar os documentos, o que não ocorreu. Diante disso, os passaportes comum e diplomático foram cancelados.

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