Governo tenta manter posse de Cristiane Brasil nesta terça-feira

A Advocacia-Geral da União (AGU) recorreu contra a decisão que impediu a posse da deputada federal Cristiane Brasil (PTB-RJ) como ministra do Trabalho. A cerimônia está marcada para a tarde desta terça-feira 9, mas depende do sucesso do governo em reverter a decisão.

O juiz Leonardo da Costa Couceiro, da 4ª Vara Federal Criminal de Niterói (RJ), suspendeu liminarmente a posse da deputada. Ele estabeleceu multa de 500.000 reais a cada agente público que descumprir a decisão. O recurso será analisado no Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2), também sem prazo definido.

Ao suspender a posse de Cristiane, o juiz da 4ª Vara atendeu a um pedido de liminar em uma das seis ações populares protocoladas na Justiça Federal do Rio pelo grupo Movimento dos Advogados Trabalhistas Independentes. A motivação era o fato de a ministra ter sido processada e condenada, na Justiça do Trabalho, a pagar indenização a ex-funcionários que trabalharam como motoristas dela.

Segundo as decisões citadas na ação, eles não tiveram direitos trabalhistas respeitados, como carteira assinada e controle de jornada. Em um dos casos, a ministra fechou um acordo para reconhecer o vínculo e pagar 14.000 reais ao chofer. Em outro, foi obrigada a pagar 60.000 reais ao motorista.

Incerteza

O presidente Michel Temer (PMDB) chegou na manhã desta terça-feira 9 ao Palácio do Planalto e, até a publicação desta notícia, a agenda previa apenas um encontro às 16 horas com o líder do PMDB no Senado, senador Raimundo Lira.

Apesar disso, está “pré-marcada” a posse da deputada como ministra do Trabalho, às 15 horas. Para isso, no entanto, o governo espera derrubar a liminar que impede que a filha de Roberto Jefferson assuma o cargo.