Governo Ricardo Couto tem 38% de aprovação e 20% de desaprovação, aponta Quaest

Além dos números da corrida ao Palácio Guanabara e ao Senado no Rio, a Quaest divulgou nesta terça-feira, 25, a avaliação do governo Ricardo Couto entre os fluminenses. Pelo levantamento, 38% aprovam sua gestão, enquanto 20% desaprovam. O percentual de não sabe ou não respondeu é de 42%. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.

Foram ouvidas 1.302 pessoas de 16 anos ou mais entre a última sexta-feira (21) e segunda-feira (24). O nível de confiança é de 95%, e pesquisa foi registrada no TSE com o número RJ-08748/2026.

A avaliação positiva do governo do desembargador, à frente do estado desde março, após renúncia de Cláudio Castro (PL), é de 20%. Regular soma 34%; negativa, 16%; e não sabe/não respondeu, 30%.

A Quaest também perguntou sobre os rumos do governo. Para 11% dos eleitores ouvidos, o governador a ser eleito deve continuar o trabalho que vem sendo feito. Já 32% defendem mudar apenas o que não está bom, 54% consideram que é necessário mudar totalmente, e não sabe/não respondeu chega a 3%.