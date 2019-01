Governo quer secretaria para apoiar criação de escolas militares

Em passagem pelo Palácio do Planalto para a posse de Jair Bolsonaro (PSL), o ministro da Educação do próximo governo, Ricardo Vélez Rodriguez, afirmou que sua gestão criará uma secretaria específica para apoiar municípios que desejem ter escolas militares.

Em seu plano de governo, Bolsonaro prometeu criar um colégio militar em cada capital do país no prazo de dois anos. Professor Emérito da Escola de Comando e estado Maior do Exército, o colombiano Vélez Rodriguez é um dos defensores do projeto Escola sem Partido, que prevê combater uma suposta “doutrinação ideológica” nas instituições de ensino.