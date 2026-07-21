Governo Lula minimiza alianças restritas à esquerda e celebra Centrão neutro

Em meio ao início das convenções partidárias, aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva minimizam o fato de as alianças do petista na corrida presidencial estarem restritas aos partidos de esquerda.

A avaliação é que muitos filiados a partidos do Centrão devem defender abertamente a reeleição do presidente.

Por isso, a provável neutralidade das legendas de centro tem sido considerada por Lula e seu entorno como uma vitória muito mais dele do que de Flávio Bolsonaro, que está nadando sem avançar na busca por partidos para sua base aliada.