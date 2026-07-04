Governo Lula decide jogar parado sobre barraco público entre Flávio e Michelle

Apesar da repercussão notória do barraco familiar entre Flávio Bolsonaro e Michelle Bolsonaro, membros da campanha de Luiz Inácio Lula da Silva afirmaram que a estratégia, pelo menos por enquanto, é seguir jogando parado sem precisar entrar no tema.

A avaliação é que os adversários estão se digladiando e que o petista não precisou nem se mexer para ganhar com o novelão mexicano.

Desde a semana passada, o clã bolsonarista está rachado e a crise, ao contrário de arrefecer, acabou escalando com o passar dos dias.

Entre aliados de Lula, a expectativa é que os problemas na relação entre Flávio e Michelle atrapalhem os planos do filho de Jair Bolsonaro de melhorar seu desempenho entre o eleitorado feminino.

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O cenário ampliou a esperança de que o presidente possa ir ainda melhor entre as eleitoras na disputa de outubro.