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Política

Governo Lula decide jogar parado sobre barraco público entre Flávio e Michelle

Avaliação é que os adversários estão se digladiando e que o petista não precisou nem se mexer para ganhar com o novelão mexicano

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 jul 2026, 14h01
Homem idoso de barba branca, usando chapéu escuro e casaco azul-marinho, gesticula com as mãos enquanto fala em um microfone. Ele está atrás de um púlpito azul com a inscrição CERIMÔNIA DE LANÇAMENTO DA FRAGATA. O fundo é um painel rosa claro
O presidente Lula participa de eventos em Itajaí (SC) (Ricardo Stuckert/PR/.)
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Apesar da repercussão notória do barraco familiar entre Flávio Bolsonaro e Michelle Bolsonaro, membros da campanha de Luiz Inácio Lula da Silva afirmaram que a estratégia, pelo menos por enquanto, é seguir jogando parado sem precisar entrar no tema.

A avaliação é que os adversários estão se digladiando e que o petista não precisou nem se mexer para ganhar com o novelão mexicano.

Desde a semana passada, o clã bolsonarista está rachado e a crise, ao contrário de arrefecer, acabou escalando com o passar dos dias.

Entre aliados de Lula, a expectativa é que os problemas na relação entre Flávio e Michelle atrapalhem os planos do filho de Jair Bolsonaro de melhorar seu desempenho entre o eleitorado feminino.

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O cenário ampliou a esperança de que o presidente possa ir ainda melhor entre as eleitoras na disputa de outubro.

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