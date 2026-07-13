Governo Lula corre para evitar nova greve nacional de caminhoneiros

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Diante da ameaça de uma nova greve de caminhoneiros, o governo Lula convoca reunião com a categoria e oposição para tentar um acordo sobre a MP do Piso do Frete. O objetivo é desmobilizar a paralisação, que tem potencial para impactar a economia e a imagem do governo, remetendo a cenários de 2018.

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Em meio ao temor de uma nova greve dos caminhoneiros, o governo Lula fará uma reunião com representantes da categoria e com membros da oposição para tentar chegar a um entendimento sobre a MP do Piso do Frete.

A expectativa é que o encontro aconteça nesta segunda-feira e que os presentes consigam fecham um acordo para desmobilizar a eventual paralisação.

Greve dos caminhoneiros: a crise de 2018 pode voltar?

O texto já foi aprovado pelos deputados e segue parado no Senado, onde precisa ser analisado até quinta-feira para não perder a validade.

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O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, não deve participar da reunião, mas está em contato frequente com participantes do encontro. Até o momento, não há a previsão de a proposta ser apreciada nesta semana.

O presidente da Associação Brasileira de Condutores de Veículos Automotores, Wallace Landin, conhecido como Chorão, convocou uma paralisação entre os seus colegas de profissão para esta segunda-feira.

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“Os portos irão parar, a gente vai acompanhar em todos os cenários nacionais, como a gente fez em 2018”, disse Chorão em vídeo publicado nas redes sociais.

Dentro do governo, a principal preocupação é sobre uma paralisação semelhante a que ocorreu durante o governo Michel Temer, o que poderia impactar na vida do brasileiro e prejudicar o petista nas urnas.

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