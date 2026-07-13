Governo Lula corre para evitar nova greve nacional de caminhoneiros
Expectativa é que o encontro aconteça nesta segunda-feira e que os presentes consigam fecham um acordo para desmobilizar a eventual paralisação
Em meio ao temor de uma nova greve dos caminhoneiros, o governo Lula fará uma reunião com representantes da categoria e com membros da oposição para tentar chegar a um entendimento sobre a MP do Piso do Frete.
A expectativa é que o encontro aconteça nesta segunda-feira e que os presentes consigam fecham um acordo para desmobilizar a eventual paralisação.
O texto já foi aprovado pelos deputados e segue parado no Senado, onde precisa ser analisado até quinta-feira para não perder a validade.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, não deve participar da reunião, mas está em contato frequente com participantes do encontro. Até o momento, não há a previsão de a proposta ser apreciada nesta semana.
O presidente da Associação Brasileira de Condutores de Veículos Automotores, Wallace Landin, conhecido como Chorão, convocou uma paralisação entre os seus colegas de profissão para esta segunda-feira.
“Os portos irão parar, a gente vai acompanhar em todos os cenários nacionais, como a gente fez em 2018”, disse Chorão em vídeo publicado nas redes sociais.
Dentro do governo, a principal preocupação é sobre uma paralisação semelhante a que ocorreu durante o governo Michel Temer, o que poderia impactar na vida do brasileiro e prejudicar o petista nas urnas.