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Política

Governo Lula corre para evitar nova greve nacional de caminhoneiros

Expectativa é que o encontro aconteça nesta segunda-feira e que os presentes consigam fecham um acordo para desmobilizar a eventual paralisação

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 jul 2026, 12h01 | Atualizado em 13 jul 2026, 15h43
Wallace Landim, o Chorão, um dos principais líderes dos caminhoneiros
Wallace Landim, o Chorão, um dos principais líderes dos caminhoneiros em 2018 - (Arquivo Pessoal/Reprodução)
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Governo Lula corre para evitar nova greve nacional de caminhoneiros Priorizar nos meus resultados Google

Em meio ao temor de uma nova greve dos caminhoneiros, o governo Lula fará uma reunião com representantes da categoria e com membros da oposição para tentar chegar a um entendimento sobre a MP do Piso do Frete.

A expectativa é que o encontro aconteça nesta segunda-feira e que os presentes consigam fecham um acordo para desmobilizar a eventual paralisação.

Greve dos caminhoneiros: a crise de 2018 pode voltar?

O texto já foi aprovado pelos deputados e segue parado no Senado, onde precisa ser analisado até quinta-feira para não perder a validade.

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O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, não deve participar da reunião, mas está em contato frequente com participantes do encontro. Até o momento, não há a previsão de a proposta ser apreciada nesta semana.

O presidente da Associação Brasileira de Condutores de Veículos Automotores, Wallace Landin, conhecido como Chorão, convocou uma paralisação entre os seus colegas de profissão para esta segunda-feira.

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“Os portos irão parar, a gente vai acompanhar em todos os cenários nacionais, como a gente fez em 2018”, disse Chorão em vídeo publicado nas redes sociais.

Dentro do governo, a principal preocupação é sobre uma paralisação semelhante a que ocorreu durante o governo Michel Temer, o que poderia impactar na vida do brasileiro e prejudicar o petista nas urnas.

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Greve dos caminhoneiros: a crise de 2018 pode voltar?

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