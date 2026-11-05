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Política

Governo Lula aposta em melhora de clima para negociar sobre tarifaço após eleições nos EUA

Auxiliares acreditam que revés dos republicanos, correligionários de Trump, deve conter novas ofensivas do governo norte-americano sobre produtos brasileiros

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 nov 2026, 09h30
Os presidentes Donald Trump e Lula na Casa Branca
Os presidentes Donald Trump e Lula na Casa Branca (Ricardo Stuckert/Presidência da República/Divulgação)
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Governo Lula aposta em melhora de clima para negociar sobre tarifaço após eleições nos EUA Priorize VEJA no Google

O revés para o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nas eleições legislativas de meio de mandato deve contribuir para um ambiente favorável para o governo favorável nas negociações sobre o tarifaço imposto pela Casa Branca aos produtos brasileiros.

Essa é a aposta de auxiliares do presidente Luiz Inácio Lula da Silva que participam das conversas e monitoram o governo norte-americano.

Se não houver recuo, avaliam que pelo menos novos dissabores não devem ser impostos daqui para frente.

Nesta semana, o Partido Democrata conquistou a maioria das duas casas do Congresso dos Estados Unidos, o que configurou uma derrota histórica para o Partido Republicano, de Trump.

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Auxiliares acreditam que o desfecho eleitoral deve conter novas ofensivas do governo Trump sobre produtos brasileiros.

Internamente, a leitura é que o resultado deve fazer com que Trump se dedique a assuntos internos no restante do mandato para tentar recuperar o terreno perdido para os democratas na eleição desta semana.

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A possibilidade de os democratas conseguirem emplacar aberturas de investigações sobre medidas adotadas pelo presidente dos Estados Unidos nos dois primeiros anos de mandato também devem determinar uma mudança de postura de Trump.

Apesar da leitura, o governo Lula não deve se pronunciar sobre o desfecho eleitoral como já ocorre normalmente. O objetivo é evitar novos capítulos de uma crise diplomática que se estende desde o ano passado. A ideia é não gerar fatos que possam tensionar ainda mais a relação entre os dois países.

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