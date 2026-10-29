Governo diz que ‘Pix MEI’ de até R$ 5 mil fica para 2027 e alerta contra golpes

O Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (MEMP) alerta que a criação do Pix MEI está prevista apenas para 2027 e o programa ainda está em fase de construção. A política pública pretende fornecer até 5 000 reais para impulsionar pequenos negócios.

A iniciativa visa destinar os recursos não reembolsáveis — sem necessidade de devolução ou cobrança de juros — exclusivamente ao crescimento produtivo, como para aquisição de maquinário e ferramentas de trabalho. O MEMP planeja que o Pix MEI priorize mulheres empreendedoras e nanoempreendedores com faturamento anual de até 40 500 reais. A proposta também contará com o apoio técnico do Sebrae.

Devido à repercussão do projeto, a pasta emitiu um alerta contra fraudes e notícias falsas, sinalizando que ainda não há prazo estipulado para o início das inscrições e reforçando que os técnicos do ministério trabalham, neste momento, na estruturação do programa.

O governo esclarece ainda que não há cobrança de taxa para cadastro e orienta que os microempreendedores busquem informações exclusivamente no portal oficial.