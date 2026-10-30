Governo descarta possibilidade de fuga de Flávio Bolsonaro atrapalhar negociações sobre tarifaço
Eventual atuação de filho de Bolsonaro nos Estados Unidos não é vista como risco para andamento das conversas
Aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva descartam a possibilidade de a fuga de Flávio Bolsonaro atrapalhar as negociações do governo brasileiro para tentar reverter o tarifaço imposto por Donald Trump aos produtos brasileiros.
A eventual atuação de filho de Jair Bolsonaro nos Estados Unidos não é vista como risco para o andamento das conversas.
Nem mesmo as recentes críticas de Trump sobre o processo eleitoral preocupam. Não acreditam que isso interferirá nas negociações entre os dois países.
O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Márcio Elias Rosa, deve seguir com a postura de conciliação em busca de ajustes nas tarifas.