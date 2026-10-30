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Política

Governo descarta possibilidade de fuga de Flávio Bolsonaro atrapalhar negociações sobre tarifaço

Eventual atuação de filho de Bolsonaro nos Estados Unidos não é vista como risco para andamento das conversas

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 out 2026, 09h01
Montagem de três políticos: Lula, de barba branca e terno roxo, falando em microfone; Donald Trump, de terno azul e gravata azul, com expressão séria; e Flávio Bolsonaro, de terno escuro e gravata azul, também falando em microfone
O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump; e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) (Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil/Aaron Schwartz/AFP/Carlos Moura/Agência Senado/Divulgação)
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Governo descarta possibilidade de fuga de Flávio Bolsonaro atrapalhar negociações sobre tarifaço Priorize VEJA no Google

Aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva descartam a possibilidade de a fuga de Flávio Bolsonaro atrapalhar as negociações do governo brasileiro para tentar reverter o tarifaço imposto por Donald Trump aos produtos brasileiros.

A eventual atuação de filho de Jair Bolsonaro nos Estados Unidos não é vista como risco para o andamento das conversas.

Nem mesmo as recentes críticas de Trump sobre o processo eleitoral preocupam. Não acreditam que isso interferirá nas negociações entre os dois países.

O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Márcio Elias Rosa, deve seguir com a postura de conciliação em busca de ajustes nas tarifas.

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