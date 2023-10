Governo demite servidores da Abin presos em operação da PF

O governo demitiu nesta sexta-feira, 20, os dois servidores da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) que foram presos suspeitos de terem usado um sistema de geolocalização de dispositivos móveis, sem a devida autorização judicial, durante a gestão de Jair Bolsonaro.

As demissões foram publicadas em edição extra do Diário Oficial da União e foram assinadas por Rui Costa, ministro-chefe da Casa Civil. Os servidores desligados são Rodrigo Colli e Eduardo Arthur Izycki.

Os investigadores apuram se o aparato estatal do serviço secreto foi usado por Bolsonaro e seus aliados para monitorar adversários políticos, jornalistas e integrantes do Judiciário, incluindo ministros do STF.

De acordo com as investigações, o sistema de geolocalização utilizado pela Abin é um software intrusivo na infraestrutura crítica de telefonia brasileira. A rede de telefonia teria sido invadida reiteradas vezes, com a utilização do serviço adquirido com recursos públicos.