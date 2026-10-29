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Política

Governo cria canais de denúncia e prevê restrição de crédito para empresas que praticarem assédio eleitoral

Pacote inclui força-tarefa com ministérios e órgãos do Judiciário para reprimir coerção a trabalhadores e remover conteúdos em redes sociais

Por João Nogueira Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 out 2026, 15h30 | Atualizado em 29 out 2026, 15h43
Dedo com esmalte vermelho pressionando o botão verde CONFIRMA de uma urna eletrônica. Acima, teclado numérico com números em braile. À esquerda, botões BRANCO e CORRIGE
Urna eletrônica utilizada nas eleições brasileiras (Roberto Jayme/TSE)
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Governo cria canais de denúncia e prevê restrição de crédito para empresas que praticarem assédio eleitoral Priorize VEJA no Google

Em meio à escalada de denúncias de assédio eleitoral no país após a reeleição do presidente Lula, o governo federal anunciou nesta quinta-feira uma série de medidas para combater a prática e salvaguardar a liberdade política dos trabalhadores.

Entre as principais ações estão a disponibilização de dois canais diretos de comunicação, um no Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e outro no Ministério Público do Trabalho (MPT), nos quais relatos sobre discriminação e coerção no ambiente laboral poderão ser registrados. Pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital, será possível acessar orientações sobre direitos e o passo a passo para a formalização das queixas.

O governo também vai reforçar a fiscalização trabalhista para identificar irregularidades, responsabilizar criminalmente os envolvidos e criar uma lista de empregadores implicados em assédio eleitoral — esses infratores devem sofrer restrição a linhas de crédito e financiamentos, penalidades cabíveis de acordo com a legislação.

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Também será montada uma força-tarefa junto a plataformas digitais, como Google e Meta, para retirar das redes publicações ou sites que fomentem a perseguição ou discriminação em razão de preferências partidárias. Essa atuação integrada reunirá esforços do MTE, MPT, AGU, Tribunal Superior do Trabalho (TST), Ministério Público Eleitoral (MPE) e Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).

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