Governo cria canais de denúncia e prevê restrição de crédito para empresas que praticarem assédio eleitoral

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O governo federal anunciou medidas robustas para combater o assédio eleitoral no país, visando salvaguardar a liberdade política dos trabalhadores. Ações incluem canais de denúncia diretos no MTE e MPT, reforço da fiscalização trabalhista e responsabilização criminal para empregadores infratores, que podem ter restrições de crédito. Uma força-tarefa com plataformas digitais também atuará para remover conteúdos discriminatórios.

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Em meio à escalada de denúncias de assédio eleitoral no país após a reeleição do presidente Lula, o governo federal anunciou nesta quinta-feira uma série de medidas para combater a prática e salvaguardar a liberdade política dos trabalhadores.

Entre as principais ações estão a disponibilização de dois canais diretos de comunicação, um no Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e outro no Ministério Público do Trabalho (MPT), nos quais relatos sobre discriminação e coerção no ambiente laboral poderão ser registrados. Pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital, será possível acessar orientações sobre direitos e o passo a passo para a formalização das queixas.

O governo também vai reforçar a fiscalização trabalhista para identificar irregularidades, responsabilizar criminalmente os envolvidos e criar uma lista de empregadores implicados em assédio eleitoral — esses infratores devem sofrer restrição a linhas de crédito e financiamentos, penalidades cabíveis de acordo com a legislação.

Também será montada uma força-tarefa junto a plataformas digitais, como Google e Meta, para retirar das redes publicações ou sites que fomentem a perseguição ou discriminação em razão de preferências partidárias. Essa atuação integrada reunirá esforços do MTE, MPT, AGU, Tribunal Superior do Trabalho (TST), Ministério Público Eleitoral (MPE) e Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).