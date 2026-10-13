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Política

Senado deve acelerar a votação do fim da escala 6×1 nesta quarta-feira

Segundo Alcolumbre, o governo conseguiu apoio para que o texto seja analisado em primeiro e segundo turnos na mesma sessão

Por Redação 13 out 2026, 21h01 | Atualizado em 13 out 2026, 21h12
Vista aérea do plenário do Senado Federal, com piso e paredes azuis. No centro, uma mesa diretora com seis pessoas e, à frente, uma mulher em outra mesa. À direita, fileiras de mesas de madeira curvadas com cadeiras escuras, ocupadas por senadores e assessores. Ao fundo, um telão exibe informações e imagens de vídeo
Plenário do Senado (Jonas Pereira/Agência Senado/Divulgação)
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O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, afirmou nesta terça-feira, 13, que a base do governo Lula conseguiu as assinaturas necessárias para aprovar um requerimento para acelerar a votação da proposta de emenda à Constituição (PEC) que acaba com a jornada de trabalho 6×1.

A PEC passou pela quarta sessão de discussão no Plenário do Senado nesta terça-feira. A quinta e última sessão regimental em primeiro turno está prevista para esta quarta, 14. Se a quebra de interstícios for aprovada, há a possibilidade de a PEC ter os dois turnos de votação concluídos ainda na quarta.

O requerimento de aceleração da tramitação foi anunciada pela líder do governo, senadora Teresa Leitão (PT-PE).

De autoria do deputado federal Reginaldo Lopes (PT-MG), a PEC 221/2019 foi aprovada pela Câmara dos Deputados por ampla maioria. No Senado, ela havia recebido 36 emendas até esta terça-feira, todas rejeitadas pelo relator no Senado, o senador Omar Aziz (PSD-AM).

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Alteração constitucional

Para ser aprovada, uma proposta de emenda à Constituição precisa passar por cinco sessões de discussão antes da votação em primeiro turno, e por mais três sessões de discussão para votação em segundo turno, tudo no Plenário. A PEC precisa obter pelo menos 49 votos favoráveis em cada turno para ser aprovada.

A PEC 221/2019 reduz a jornada máxima de trabalho semanal de 44 para 40 horas. A proposta fixa período de até oito horas diárias, com possibilidade de compensação de horários e redução da jornada por acordo ou convenção coletiva de trabalho. O texto também estabelece repouso semanal remunerado de dois dias, um deles preferencialmente aos domingos, sem redução salarial.

A redução da jornada e a ampliação do repouso semanal remunerado se aplicam aos contratos vigentes, sem qualquer redução salarial — nominal, proporcional ou de outra natureza —, regra que também vale para os pisos salariais.

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A transição ocorreria em duas etapas: dois meses após a publicação da emenda, a jornada máxima cai para 42 horas semanais; um ano e dois meses depois, chega a 40 horas. Durante essa transição, acordo ou convenção coletiva pode ampliar a jornada diária para acomodar as 42 horas semanais, desde que mantidos os dois dias de repouso.

Convenções coletivas também podem instituir compensação do repouso, desde que a média mensal garanta dois dias de folga por semana, com ao menos um dia a cada sete. Lei ordinária poderá prever regimes diferenciados de jornada e repouso, respeitados os limites constitucionais.

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Cláusulas de acordos coletivos incompatíveis com as novas regras perdem validade dois meses após a publicação da emenda. A entrada em vigor da mudança não implicará redução proporcional das jornadas já fixadas em patamar igual ou inferior a 40 horas semanais. Lei complementar futura poderá prever regras de transição para MEIs, microempresas e pequenas empresas, condicionadas à manutenção do nível de emprego.

Regras especiais

As novas regras de duração e controle de jornada não valem para empregados com diploma superior que recebam ao menos 2,5 vezes o teto do RGPS — salvo por liberalidade do empregador ou previsão em acordo coletivo —, mantidas as regras de repouso. Também não se aplicam a servidores públicos de nenhum dos Poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, cabendo à Justiça do Trabalho julgar disputas sobre o tema.

Em contratos vigentes da administração pública que envolvam mão de obra (inclusive concessões de serviços e obras), a redução de jornada só vale após aditamento contratual — a ser formalizado em até um ano —, para preservar o equilíbrio econômico-financeiro. Já o segundo dia de repouso independe de aditamento e passa a valer dois meses após a publicação da emenda. Trabalhadores alocados nesses contratos passam a ter jornada reduzida na data do aditamento ou, no limite, ao fim de um ano, com garantia de irredutibilidade salarial.

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(Agência Senado)

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Escala 6x1
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