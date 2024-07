Governo Cláudio Castro é ruim ou péssimo para 46%, diz Datafolha

Pesquisa Datafolha sobre a avaliação do governo Cláudio Castro (PL) mostra que 46% dos entrevistados consideram como ruim ou péssima sua gestão no Rio de Janeiro. O levantamento aponta ainda que 36% das pessoas ouvidas classificam como regular sua atuação, vista como ótima ou boa por 14%. Um percentual de 5% não soube opinar.

Foram entrevistadas 840 pessoas de 16 anos ou mais no estado entre os dias 2 e 4 de julho. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.

Paes: 46% de aprovação na capital

O instituto também ouviu a população sobre o trabalho de Eduardo Paes (PSD) à frente da Prefeitura do Rio. No caso de Paes, que tentará a reeleição, 46% avaliam como ótimo e bom o seu governo. Para 36%, ele é regular. Ruim ou péssimo atingem 16%, e 1% não soube opinar. Também foram entrevistadas 840 pessoas, nas mesmas datas, com margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.

Na semana passada, o Datafolha divulgou que Paes hoje conta com larga vantagem nas intenções de votos na capital: 53%. Em seguida, aparecem Tarcísio Motta (PSOL), com 9%, e Alexandre Ramagem (PL), com 7%. De acordo ainda com o instituto, o prefeito atrai 42% dos eleitores que se dizem em algum grau bolsonaristas, mesmo contando com o apoio do presidente Lula. Outro recorte mostra Paes com 49% dos votos dos que se declaram de direita e 43% dos que votaram em Bolsonaro em 2022.