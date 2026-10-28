🔥 A Black Friday começou! Garanta 4 Revistas Impressas + Digital Premium pelo menor preço do ano e aproveite!
Política

Governo ameaça restringir crédito de empresas que fizerem assédio político contra empregados

Luiz Marinho (Trabalho) anuncia força-tarefa após denúncias de pressão no trabalho e diz que pode criar lista de empregadores que praticarem esse tipo de ato

Por Laila Nery Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 out 2026, 17h29
Luiz Marinho, ministro do Trabalho e Emprego, discursa em coletiva de imprensa, gesticulando com as mãos. Ele veste terno escuro e gravata azul, em frente a um painel com a bandeira do Brasil e o nome do ministério.
Luiz Marinho: o ministro do Trabalho e Emprego (Reprodução MTE/Youtube)
Continua após publicidade
Governo ameaça restringir crédito de empresas que fizerem assédio político contra empregados Priorize VEJA no Google

O resultado das urnas não encerra necessariamente a disputa política dentro das empresas. Depois de relatos de pressão sobre trabalhadores durante a campanha e após as eleições de 2026, o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) anunciou nesta quarta-feira, 28, que dará prioridade à apuração de denúncias de assédio eleitoral no ambiente profissional. O ministro Luiz Marinho afirmou que empresas que comprovadamente cometerem a prática poderão sofrer restrições para obter crédito público. O governo também estuda criar uma lista de empregadores responsabilizados, nos moldes do cadastro de empresas flagradas com trabalho análogo à escravidão.

“Se tiver mau empresário, conte com a mão pesada do Estado”, afirmou Marinho durante coletiva de imprensa. Segundo o ministro, auditores e auditoras do trabalho nos 27 estados foram orientados a tratar os casos como prioridade, em uma força-tarefa que envolverá também as áreas de relações do trabalho. A intenção, disse, é proteger trabalhadores ameaçados de demissão ou submetidos a outras formas de constrangimento por causa de sua preferência política.

Marinho ressaltou que a medida não pretende estigmatizar o conjunto do empresariado, mas responsabilizar os empregadores que cometerem ilegalidades. “Não cabe pressão nem para lá, nem para cá. Não cabe assédio nem para cá, nem para lá”, afirmou. Para o ministro, a prática fere o direito constitucional de cada trabalhador de escolher livremente sua posição política. Ele também criticou empresários que, mesmo após o fim da campanha, continuam a pressionar funcionários por não aceitarem o resultado eleitoral.

A restrição de crédito, segundo Marinho, poderá alcançar empresas que pratiquem assédio eleitoral comprovado. Nesses casos, o Banco Central seria informado para comunicar a rede de instituições financeiras sobre a restrição à concessão de crédito público. O ministro afirmou que a possibilidade de criar uma lista pública de empregadores responsabilizados ainda será estudada.

Siga
Continua após a publicidade

O procedimento anunciado pelo MTE prevê que, diante de uma denúncia concreta, a empresa seja chamada para uma mesa de negociação, com participação do sindicato e da pessoa denunciante. Se houver demissão relacionada ao assédio, a proposta é buscar a reintegração do trabalhador ou, quando isso não ocorrer, uma indenização. Os casos também poderão ser encaminhados à Advocacia-Geral da União para eventuais medidas judiciais, inclusive nas esferas cível e eleitoral.

O ministério orienta trabalhadores que sofrerem pressão política a procurar seus sindicatos e registrar denúncias nos canais oficiais do MTE e do Ministério Público do Trabalho. Entre as medidas citadas por Marinho estão ainda pedidos para derrubar páginas e publicações em redes sociais que promovam práticas ilegais. “A proteção aos trabalhadores” e a defesa da democracia, disse o ministro, devem prevalecer sobre qualquer tentativa de retaliação política no local de trabalho.

Publicidade
TAGS:
Emprego
Luiz Marinho
Maquiavel
Ministério do Trabalho
Ministério Público
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).