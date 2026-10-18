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Política

Governo acionou ANPD e MPF para apurar se Meta violou leis digitais

Objetivo é realizar auditoria dos sistemas automatizados da empresa e ajuizar ação civil pública

Por Hugo Marques Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 out 2026, 15h48
Mulher de perfil, com blusa branca e cabelo preso, observa óculos em uma prateleira iluminada de uma loja. Em primeiro plano, um par de óculos de grau pretos e um óculos de sol laranja estão expostos em suportes transparentes. Ao fundo, um letreiro luminoso exibe SMART L
Meta, dona do Facebook, Instagram e Whatsapp -  (Pan Qiuya/VCG/Getty Images)
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Governo acionou ANPD e MPF para apurar se Meta violou leis digitais Priorize VEJA no Google

O governo acionou a Agência Nacional de Proteção de Dados (ANDP) e o Ministério Público Federal (MPF) para apurar possíveis irregularidades nas práticas de moderação de conteúdo da Meta, dona do Facebook, Instagram e WhatsApp.

A Secretaria Nacional de Direitos Digitais do Ministério da Justiça afirma que a empresa não oferece transparência sobre os critérios utilizados para remover publicações, restringir o alcance de conteúdos e suspender contas.

A partir dos pedidos, a ANPD poderá realizar auditoria dos sistemas automatizados da Meta e o MPF poderá ajuizar ação civil pública. A intenção do governo é que estas medidas sejam iniciadas antes do segundo turno.

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Segundo o MJ, os critérios de moderação da Meta estariam operando sem transparência para o usuário de internet e sem que as autoridades possam observar os conteúdos.

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O problema não estaria resumido às restrições impostas a perfis políticos durante a campanha presidencial, mas revelaria possíveis falhas sistêmicas que atingiriam usuários de redes sociais, veículos de comunicação, movimentos sociais.

A iniciativa do governo se deu após divulgação de mensagens pela Folha de S. Paulo, que indicavam que a empresa de tecnologia tinha conhecimento de restrições que prejudicariam a campanha do presidente Lula à reeleição.

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