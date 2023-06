Governo abre as torneiras para o agronegócio

Foram várias as críticas do presidente Lula ao agronegócio. Em abril, por exemplo, o governo ameaçou cancelar o patrocínio do Banco do Brasil à feira Agrishow, em Ribeirão Preto, que recebeu o ex-presidente Jair Bolsonaro e “desconvidou” o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro.

Nada que uma boa injeção de dinheiro não possa resolver. Após o anúncio do Plano Safra — uma linha de crédito de 340 bilhões de reais para financiar a produção –, o governo decidiu financiar todas as exposições agropecuárias pelo país, com valores que podem chegar a 5 milhões de reais por evento.

O Ministério da Agricultura fez hoje um chamamento público para a seleção de propostas de interessados em celebrar termos de fomento para o apoio a eventos de promoção do setor agropecuário.

Eventos que contarem com a participação de 60 mil pessoas ao longo de uma semana receberão 5 milhões de reais para a realização. Eventos que tiverem acima de 30 mil pessoas em uma semana receberão 1,2 milhão. Os pequenos eventos, que reúnem menos de 30 mil pessoas em uma semana, receberão 300 mil de subsídio.

Continua após a publicidade

Siga