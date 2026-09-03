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Política

Governistas passam pano para Alcolumbre e evitam críticas por ‘adiamento’ de PEC do fim da escala 6×1

Sem quórum e com resistência da oposição, a votação do projeto acabou não ocorrendo apesar do apelo eleitoral que ele carrega

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 set 2026, 11h30 | Atualizado em 3 set 2026, 11h51
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (Waldemir Barreto/Agência Senado)
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Governistas passam pano para Alcolumbre e evitam críticas por ‘adiamento’ de PEC do fim da escala 6×1 Priorizar nos meus resultados Google

Apesar da ofensiva para que o plenário do Senado aprecie a PEC do fim da escala 6×1, aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva evitam jogar o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, na fogueira em função do possível adiamento da análise da proposta para, pelo menos, depois do primeiro turno das eleições.

A medida poderia ter ido à pauta ontem após a aprovação pela CCJ da Casa. Só seria necessária a aprovação de um requerimento que permitisse a apreciação direta e imediata da proposição.

Sem quórum e com resistência da oposição, a votação do projeto acabou não ocorrendo apesar do apelo eleitoral que ele carrega.

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Senadores governistas tentam preservar o chefe do Congresso e evitam responsabilizá-lo pelo adiamento.

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Contribui para essa postura o fato de eles não quererem criar um novo fato político que possa afastar novamente Alcolumbre e Lula. Eles estavam rompidos há meses e retomaram a relação nas últimas semanas.

Para a passada de pano, aliados de Lula pontuam que o presidente do Senado se comprometeu a votar na CCJ antes das eleições, mas não deu garantias sobre a análise em plenário durante a última semana de esforço concentrado da Casa antes do processo eleitoral.

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Ainda assim, senadores da base aliada tentarão criar um ambiente para a apreciação nesta quinta-feira – o principal argumento é que, se Alcolumbre colocar o requerimento e a PEC em votação mesmo em sessão semipresencial, poucos terão coragem de colocar a digital contra uma matéria tão popular.

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