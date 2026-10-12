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Política

Governistas avaliam ‘tudo ou nada’ para emplacar PEC do fim da escala 6×1

Expectativa é que a proposta seja apreciada em primeiro turno nesta quarta-feira, mas a análise em segundo turno ainda é incerta

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 out 2026, 16h29
PAUTA-BOMBA - Teresa Leitão e Alcolumbre: 111 bilhões de reais em jogo
Randolfe Rodrigues, Teresa Leitão e Davi Alcolumbre (Waldemir Barreto/Agência Senado)
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Governistas avaliam ‘tudo ou nada’ para emplacar PEC do fim da escala 6×1 Priorize VEJA no Google

Para tentar viabilizar a aprovação da PEC do fim da escala 6×1 antes do segundo turno, aliados do governo avaliam ir para “o tudo ou nada” nos próximos dias.

A expectativa é que a proposta seja apreciada em primeiro turno nesta quarta-feira, mas a análise em segundo turno ainda é incerta.

Os governistas estudam tentar emplacar o requerimento de quebra de interstício imediatamente após a votação da PEC em primeiro turno.

A aposta é que a oposição ficaria constrangida e não conseguiria votar contra o dispositivo que dispensaria o intervalo entre as duas apreciações.

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Aliados de Lula também estão articulando junto aos parlamentares do Centrão para evitar que as emendas que serão apresentadas pelos opositores sejam aprovadas.

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