Governador interino nomeia novo secretário de Defesa Civil no Rio

O governador em exercício do Rio de Janeiro Cláudio Castro (PSC) nomeou, em publicação extra do Diário Oficial do estado nesta terça-feira (29), o novo secretário de Defesa Civil e Comandante Geral do Corpo de Bombeiros, coronel Leandro Sampaio Monteiro.

Ele vai ocupar o cargo no lugar do coronel Roberto Robadey.

O coronel exerceu também os cargos de secretário estadual de Cultura durante a gestão de Luiz Fernando Pezão (MDB) e de presidente do Theatro Municipal do Rio.

A indicação de Monteiro foi dada pelo assessor especial da Casa Civil, André Lazaroni (MDB), ex-deputado estadual que também foi secretário estadual da Cultura na gestão Pezão. A nomeação gerou desconforto em parte da tropa, que desejava a permanência de Robarday no comando da secretaria.

De acordo com informações da assessoria do governo interino, Monteiro é integrante do Corpo de Bombeiros há 20 anos. Comandou os batalhões de Miguel Pereira, no centro-sul do estado do Rio, e da Gávea, na zona sul da capital, e atuou como coordenador operacional da Defesa Civil do Estado.