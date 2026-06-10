🔥 A Oferta 11.11 começou! Garanta o Digital Premium pelo menor preço do ano. Aproveite!
Política

Governador interino mexe no Ceperj, órgão no centro de denúncia contra Castro

Fundação passa a ter atuação estratégica de apoio técnico dentro da estrutura da Secretaria de Planejamento e Gestão

Por Ludmilla de Lima Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 jun 2026, 16h50 | Atualizado em 10 jun 2026, 17h16
Fundação Ceperj
Fundação Ceperj: órgão retorna para o Planejamento, recuperando perfil de apoio técnico (Reprodução/Reprodução)
Continua após publicidade
Governador interino mexe no Ceperj, órgão no centro de denúncia contra Castro Priorize VEJA no Google

A reforma do governo do Rio empreendida por Ricardo Couto chega agora à Fundação Ceperj. O órgão, voltado à produção de estatísticas, pesquisas e formação de servidores públicos, deixa a Casa Civil e retorna para a Secretaria estadual de Planejamento e Gestão (Seplag), de onde saiu em 2020. A mudança foi publicada no Diário Oficial e, na prática, recoloca o Ceperj sob o guarda-chuva técnico, em posição estratégica de apoio à gestão.

A fundação nos últimos tempos ficou marcada pelo caso envolvendo a contratação de fantasmas na eleição de 2022 que levou à condenação do ex-governador Cláudio Castro (PL) no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

De acordo com informações do governo a VEJA, o Ceperj rodou por diferentes pastas dentro do governo  nos últimos anos. Há cinco anos, foi retirado da Seplag para ser abrigado na Casa Civil. Depois, passou para a Secretaria de Ciência e Tecnologia. De lá, voltou para a Casa Civil, onde estava quando Couto assumiu.

A transferência para o Planejamento faz parte do conjunto de ações direcionadas, segundo o governo, a uma maior transparência e eficiência da máquina pública. O Palácio Guanabara afirma que o objetivo é fortalecer o Ceperj, com uma atuação de apoio técnico especializado na produção de conhecimento e de estatísticas voltados à gestão. “A medida visa contribuir para os processos de trabalho de planejamento de longo prazo, planejamento institucional, de gestão do conhecimento e desenvolvimento do corpo funcional do Estado do Rio de Janeiro”, informa o estado.

Siga
Continua após a publicidade

O caso Ceperj

Pela denúncia que tornou Cláudio Castro inelegível até 2030, houve durante as eleições de 2022 uso político do Ceperj e da Uerj com as chamadas “folhas secretas” –  contratações de servidores temporários, sem amparo legal – e a descentralização de projetos sociais para enviar recursos para entidades desvinculadas da administração pública. A conta de contratados chegou a 27.665 pessoas, totalizando gastos de R$ 248 milhões. No último dia 2, o TSE negou recurso de Castro, cuja defesa afirma que faltam provas sobre a responsabilidade pessoal do político pelas irregularidades.

 

 

Publicidade
TAGS:
Claudio Castro
Planejamento
Rio de Janeiro
Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).