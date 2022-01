Governador do Rio de Janeiro testa positivo para a Covid pela segunda vez

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PSC), disse neste domingo, 2, que testou positivo para a Covid-19. Anteriormente, em outubro de 2020, Castro já havia sido diagnosticado com a doença. Na ocasião, o então governador em exercício teve sintomas leves, fez isolamento, mas seguiu despachando.

Em uma publicação no Twitter, o governador afirmou que está apenas com “um pouco de coriza” e estimulou a população do estado a se vacinar.

Neste domingo, pela manhã, fiz o teste da Covid-19 e, infelizmente, testei positivo – pela segunda vez. Estou bem. Apenas com um pouco de coriza. Vou me cuidar aqui e cumprir todos os protocolos. Vacinem-se! Essa é a melhor forma de combater a Covid! — Cláudio Castro (@claudiocastroRJ) January 2, 2022

Durante a última semana do ano, o governador do Rio esteve em compromissos públicos. No último dia 29, participou do leilão do bloco 3 da Cedae (Companhia Estadual de Águas e Esgoto), na Bolsa de Valores de São Paulo, a B3. No evento, estiveram presentes os secretários de Fazenda, Nelson Rocha, e de governo, Rodrigo Bacellar. Ambos também testaram positivo para a doença.

No dia 30, ele participou de evento público e não usava máscaras de proteção contra a doença. Imagens publicadas em suas redes sociais, o governador aparece discursando frente a uma plateia lotada na Fazenda Paraíso, apresentada como um centro de tratamento para dependentes químicos. Desde o fim de outubro, o estado flexibilizou o uso das máscaras em locais abertos.