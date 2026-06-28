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Política

Governador de SC acusa Lula de xenofobia e aciona PGR contra petista

Para Jorginho Mello, fala do presidente sobre catarinenses ultrapassa limite do debate político e atinge diretamente a honra da população

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 jun 2026, 11h49 | Atualizado em 28 jun 2026, 11h50
O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL)
O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL) (Roberto Zacarias/SecomGOVSC/Divulgação)
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Governador de SC acusa Lula de xenofobia e aciona PGR contra petista Priorize VEJA no Google

O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello, acionou a PGR contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em reação a uma fala do presidente sobre os catarinenses, considerada xenofóbica pelo gestor estadual.

Na sexta-feira, o petista insinuou, durante visita a Itajaí, que os catarinenses são racistas, que se consideram superiores a moradores de outros estados e ainda citou Hitler durante o discurso.

Na avaliação de Jorginho, a declaração ultrapassou o limite do debate político e atingiu diretamente a honra do povo catarinense.

“Uma coisa é o presidente me criticar ou vir a Santa Catarina dizer coisas que não condizem com a realidade. Isso faz parte do debate político e nós respondemos com fatos. Outra coisa, muito diferente, é chamar o povo catarinense de racista. Isso é criminoso, preconceituoso e ele precisa responder por isso”, disse o governador.

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Pré-candidato do PL ao governo do Paraná, o senador Sérgio Moro foi às redes para rebater a fala de Lula.

“Não, Lula, os catarinenses e também nós aqui do Paraná só não gostamos mesmo é de você”, escreveu.

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