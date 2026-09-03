Nova pesquisa mostra candidato com 11,5 pontos de vantagem sobre adversário na Paraíba

Pesquisa AtlasIntel divulgada nesta quinta-feira, 3, mostra o atual governador da Paraíba, Lucas Ribeiro (PP), na liderança para a reeleição. O atual governador tem 42,4% das intenções de voto. Em segundo lugar, está Efraim Filho (PL), com 30,9% — quase 12 pontos percentuais atrás de Ribeiro.

Esta é a primeira pesquisa do instituto no estado, então não é possível fazer comparações.

Veja os números da pesquisa para o governo da Paraíba:

Lucas Ribeiro (PP): 42,4%

Efraim Filho (PL): 30,9%

Cícero Lucena (MDB): 19,8%

Yuri Ezequiel (UP): 0,5%

Camilo Duarte (PCO): 0,4%

Pedro Coutinho (DC): 0,3%

Branco/nulo: 3,8%

Não sei: 1,9%

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Sobre a pesquisa

A AtlasIntel coletou 1.207 respostas de eleitores paraibanos a um questionário online entre os dias 28 de agosto e 2 de setembro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, o nível de confiança é de 95% e o protocolo de registro na Justiça Eleitoral é PB-01118/2026.