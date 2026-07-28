Governador da Bahia rebate declaração de Caiado de que o povo do estado será ‘alforriado’

Ler Resumo





Jerônimo Rodrigues (PT) rebateu com veemência a fala de Ronaldo Caiado (PSD) de que o povo baiano seria “alforriado” com sua eleição e a de ACM Neto. O governador classificou a declaração como ofensiva, ligando-a à escravidão e à história do estado, e criticou a aliança política da oposição.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), respondeu a uma declaração do presidenciável e ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), de que o povo baiano seria ‘alforriado’ com as eventuais vitórias eleitorais dele e de seu aliado no estado, o ex-prefeito de Salvador ACM Neto (União), que disputa o comando do governo local.

“O ex-governador Ronaldo Caiado usou a palavra ‘alforriado’. Não vou responder apenas como governador, mas como baiano, descendente de negros e indígenas, de pessoas que foram verdadeiramente escravizadas, exploradas, espoliadas dos seus direitos e de sua liberdade. Essa é uma das declarações mais ofensivas e infelizes já dirigidas ao povo baiano. Mas não me surpreende, saindo de onde saiu. Ele olha para a Bahia e vê escravizados a serem alforriados. Na Bahia não há escravos, Caiado! Há um povo livre, que nunca aceitou viver de joelhos, que enfrentou a escravidão histórica, o autoritarismo e disse não ao bolsonarismo que você e ACM Neto apoiaram e, agora, fingem criticar”, afirmou.

No último domingo, 26, ao participar do evento que oficializou sua candidatura à Presidência da República e de Gilberto Kassab (PSD) como seu vice, Caiado foi questionado sobre seu palanque na Bahia, visto que o diretório estadual do PSD está fechado com o PT e o presidente Lula, e respondeu que, “com Caiado e ACM eleitos, o povo baiano vai se sentir alforriado”.

Lula x Flávio: os eleitores que devem decidir a disputa

Continua após a publicidade

Sem poder contar com o palanque do PSD no estado, Caiado deverá ter o apoio de ACM Neto, que é filiado ao União Brasil, antigo partido do ex-governador de Goiás. VEJA entrou em contato com a equipe de ACM Neto para saber se ele vai comentar a situação, mas não teve retorno até o momento da publicação deste texto.

Além dessa polêmica, ACM Neto costuma ser lembrado também pela questão da identificação ou não como negro. Recentemente, o presidente Lula, durante viagem à Bahia, acusou o cacique de querer se passar por negro.

Continua após a publicidade

A Bahia é considerada um dos estados mais negros do país, com cerca de 80% da população se autoidentificando como preta ou parda, segundo dados do IBGE.

Anteriormente, Ronaldo Caiado já havia dado declaração semelhante, afirmando que ele iria ‘alforriar’ as favelas do Rio de Janeiro ao se tornar presidente da República.

Continua após a publicidade

Reajo com indignação a esta que considero uma das declarações mais ofensivas e infelizes já dirigidas ao povo baiano. Na Bahia, não há escravos. Há um povo livre, que enfrentou a escravidão, o autoritarismo e disse não ao bolsonarismo. O povo baiano merece respeito! pic.twitter.com/RS444tjIS0 — Jerônimo Rodrigues (@Jeronimoba13) July 28, 2026