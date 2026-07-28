É Agora ou Nunca: 4 Revistas Impressas a partir de R$ 35,90/mês
Política

Governador da Bahia rebate declaração de Caiado de que o povo do estado será ‘alforriado’

Para Jerônimo Rodrigues (PT), frase foi uma das mais ofensivas dirigidas aos baianos; presidenciável disse que vitória de ACM Neto libertaria estado do petismo

Por Pedro Jordão Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 jul 2026, 20h17 | Atualizado em 28 jul 2026, 20h40
Jerônimo e Caiado: polêmica na campanha eleitoral
Jerônimo Rodrigues, governador da Bahia (Marcelo Camargo/Agência Brasil e Lula Marques/Agência Brasil/Agência Brasil)
Continua após publicidade
Governador da Bahia rebate declaração de Caiado de que o povo do estado será ‘alforriado’ Priorizar nos meus resultados Google

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), respondeu a uma declaração do presidenciável e ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), de que o povo baiano seria ‘alforriado’ com as eventuais vitórias eleitorais dele e de seu aliado no estado, o ex-prefeito de Salvador ACM Neto (União), que disputa o comando do governo local.

“O ex-governador Ronaldo Caiado usou a palavra ‘alforriado’. Não vou responder apenas como governador, mas como baiano, descendente de negros e indígenas, de pessoas que foram verdadeiramente escravizadas, exploradas, espoliadas dos seus direitos e de sua liberdade. Essa é uma das declarações mais ofensivas e infelizes já dirigidas ao povo baiano. Mas não me surpreende, saindo de onde saiu. Ele olha para a Bahia e vê escravizados a serem alforriados. Na Bahia não há escravos, Caiado! Há um povo livre, que nunca aceitou viver de joelhos, que enfrentou a escravidão histórica, o autoritarismo e disse não ao bolsonarismo que você e ACM Neto apoiaram e, agora, fingem criticar”, afirmou.

No último domingo, 26, ao participar do evento que oficializou sua candidatura à Presidência da República e de Gilberto Kassab (PSD) como seu vice, Caiado foi questionado sobre seu palanque na Bahia, visto que o diretório estadual do PSD está fechado com o PT e o presidente Lula, e respondeu que, “com Caiado e ACM eleitos, o povo baiano vai se sentir alforriado”.

Siga

Lula x Flávio: os eleitores que devem decidir a disputa

Continua após a publicidade

Sem poder contar com o palanque do PSD no estado, Caiado deverá ter o apoio de ACM Neto, que é filiado ao União Brasil, antigo partido do ex-governador de Goiás.  VEJA entrou em contato com a equipe de ACM Neto para saber se ele vai comentar a situação, mas não teve retorno até o momento da publicação deste texto.

Além dessa polêmica, ACM Neto costuma ser lembrado também pela questão da identificação ou não como negro. Recentemente, o presidente Lula, durante viagem à Bahia, acusou o cacique de querer se passar por negro.

Continua após a publicidade

A Bahia é considerada um dos estados mais negros do país, com cerca de 80% da população se autoidentificando como preta ou parda, segundo dados do IBGE.

Anteriormente, Ronaldo Caiado já havia dado declaração semelhante, afirmando que ele iria ‘alforriar’ as favelas do Rio de Janeiro ao se tornar presidente da República.

Continua após a publicidade

 

Publicidade
TAGS:
ACM Neto
Bahia
Eleições 2026
Maquiavel
Racismo
Ronaldo Caiado
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 60% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).