Governador da Bahia é vaiado no desfile de 2 de Julho e acende alerta para o PT

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), foi alvo de vaias e protestos nesta quarta-feira, 2, durante o tradicional desfile cívico da Independência do Brasil na Bahia, em Salvador. O episódio ocorreu em um dos eventos mais simbólicos do calendário político baiano, que reúne anualmente autoridades, movimentos sociais e milhares de pessoas nas ruas da capital.

Em um dos momentos registrados em vídeo, uma mulher se aproxima do governador e afirma: “Seu sorriso vai acabar. Em outubro, você vai vazar, governador.” Jerônimo afasta a mulher e segue o percurso acompanhado por apoiadores e por sua equipe de segurança.

O cortejo também foi marcado pela polarização entre os dois principais nomes da disputa pelo governo da Bahia em 2026. Jerônimo, que buscará a reeleição, terá como principal adversário o ex-prefeito de Salvador ACM Neto (União Brasil), herdeiro político do grupo liderado por seu avô, Antônio Carlos Magalhães.

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ACM Neto também foi recebido com vaias ao chegar ao desfile. Questionado sobre as manifestações, minimizou o episódio. “Aplausos, vaias… isso tudo faz parte da beleza da democracia”, afirmou em entrevista coletiva. “A gente já está adaptado.”

A manifestação contra Jerônimo ocorre em um momento de crescente tensão política no estado. Governada pelo PT desde 2007, a Bahia é um dos principais redutos eleitorais do partido e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que venceu a eleição presidencial de 2022 com 72,11% dos votos válidos no estado e conquistou a maioria em cerca de 90% dos municípios baianos. Na mesma eleição, Jerônimo Rodrigues foi eleito governador no primeiro turno, com 52,79% dos votos válidos.

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Ausência de Lula no cortejo

A ausência do presidente Luiz Inácio Lula da Silva chamou atenção nos bastidores do PT. Desde a campanha presidencial de 2022, o petista transformou o desfile do 2 de Julho em uma das principais agendas políticas do calendário baiano, participando anualmente das comemorações da Independência da Bahia. Neste ano, porém, Lula optou por não acompanhar o cortejo em Salvador e manteve compromissos no interior do estado apenas no dia 1o de julho.

Segundo interlocutores do partido ouvidos pela VEJA, a mudança de agenda ocorre em meio ao esforço da pré-campanha presidencial para reduzir a exposição pública de Lula ao senador Jaques Wagner (PT-BA), um de seus principais aliados históricos. O ex-governador da Bahia deixou recentemente a liderança do governo no Senado após ter seu nome citado nas investigações da Operação Compliance Zero, que apura suspeitas relacionadas ao empresário Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master.

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Apesar desse movimento, Lula esteve ao lado de Wagner na quarta-feira, durante agenda em Alagoinhas, no interior baiano. No discurso, voltou a chamá-lo de “irmão”, gesto que provocou incômodo entre integrantes do partido e da equipe responsável pela estratégia eleitoral de 2026, segundo relatos de dirigentes petistas.