Gleisi posta vídeo de confusão com bolsonaristas: ‘Respondi às agressões’

Presidente nacional do PT, a deputada federal Gleisi Hoffmann se envolveu em um bate-boca com um grupo de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro no sábado 29. Em suas redes sociais, a parlamentar divulgou um vídeo que mostra parte da confusão. O episódio se deu quando ela saía de um hotel no Rio de Janeiro.

No vídeo de sete segundos, é possível ouvir os manifestantes gritando “Vai para Cuba” para a parlamentar, que estava acompanhada de sua filha de 14 anos. Em resposta, a petista respondeu: “E você vai para o inferno!”.

Nas redes sociais, Gleisi escreveu que se tratou de “uma provocação armada previamente” e que as ofensas se estenderam ao ex-senador Lindbergh Farias. “Pessoas que estavam no local reagiram e também enfrentaram os fascistas. Os agressores tentaram usar cadeiras e objetos para atingir quem nos defendia, e foram revidados. Instalaram um tumulto que foi contido pelos funcionários do hotel e seguimos para o aeroporto”, relatou.

A deputada escreveu ainda que “política pra mim é confronto de ideias, não físico, como pretendem eles”. “Respondi às agressões porque não aceito e não podemos aceitar esse método fascista de intimidação, pregado e estimulado pelos Bolsonaro.”