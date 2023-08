Gleisi diz que redução de juros virá com ‘atraso injustificável’

A presidente nacional do PT, deputada Gleisi Hoffmann, voltou a criticar o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, pela condução da política de juros no país. Segundo a parlamentar, “qualquer que seja o número, o esperado início do corte dos juros pelo Copom (Comitê de Política Monetária) virá com um atraso injustificável”. Gleisi também voltou a associar o chefe da instituição ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), e disse que ele adota “a política econômica que foi derrotada nas urnas”, em publicação nas redes sociais.

O Copom vai divulgar, nesta quarta-feira, 2, se haverá redução na taxa de juros da economia brasileira, o que tem sido alvo de reclamações do Planalto nas figuras tanto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), quanto de seu ministro da Fazenda, Fernando Haddad, nos últimos meses. Embora as atenções estejam voltadas à reunião do Banco Central, não há consenso sobre as proporções desta mudança na Selic. No último encontro, em junho, a ata indicou que o BC iniciaria o processo de corte em 0,25 ponto percentual, mas projeções indicam que esse valor também pode chegar a 0,5 ponto percentual.

“Qualquer que seja o número, o esperado início do corte dos juros pelo Copom virá com um atraso injustificável. O BC do bolsonarista Campos Neto causou um prejuízo terrível ao Brasil por impor há mais de um ano a maior taxa de juros do planeta. Fazem a política econômica que foi derrotada nas urnas. Têm de ser responsabilizados por essas decisões contra o país”, escreveu Gleisi.

Nomeado por Bolsonaro, Campos Neto assumiu a presidência do Banco Central em 2019, junto ao início de mandato do ex-presidente, após sabatina no Senado. Com a resistência a reduzir os juros nas reuniões do Copom nos últimos meses, o economista vinha sendo acusado por membros do governo, inclusive pelo presidente Lula, de ter compromisso com o ex-mandatário.

