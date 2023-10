Gleisi diz o porquê do PT não considerar o Hamas como grupo terrorista

14 out 2023, 12h00

A presidente do PT, deputada Gleisi Hoffmann, divulgou ontem à noite uma nota para explicar porque o PT evita chamar o Hamas de grupo terrorista. A nota é divulgada a pós a confirmação de que entre as centenas de pessoas assassinadas pelo grupo terrorista estão três brasileiros. “Já esclarecemos que não mantemos relações com o grupo Hamas e também não o declaramos uma “organização terrorista”. Nem o governo brasileiro pode fazê-lo”, diz Gleisi.

A justificativa da presidente do PT é que a caracterização de grupo terrorista “compete à Assembleia Geral da ONU, que não adotou tal resolução quando apresentada”. Desde a fundação do PT, em 1980, diz Gleisi, o partido se alinha á posição da diplomacia brasileira, que a de autodetermianação do povo palestino e a solução de dois estados, Israel e Palestina.

Também desde a sua fundação, diz a nota de Gleisi, o PT apoia a causa Palestina, pela devolução dos territórios ocupados e pela sobrevivência digna de seu povo. A nota faz uma referência vaga aos 3 brasileiros assassinados pelo Hamas. “O PT declarou-se solidário às vítimas em Israel e na Faixa de Gaza. Condenamos tanto o ataque do Hamas quanto a resposta do governo de Israel”, diz a nota de Gleisi.